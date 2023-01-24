5 إتفاقيات بين الجزائر وإيطاليا.. تعرف عليها

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تطابق وجهات النظر بين الجزائر وإيطاليا حول ضرورة العمل معا للمساهمة في إحلال الأمن والسلم في المنطقة المتوسطية، وكذا التقارب الكبير في الرؤى حول القضايا الإقليمية.