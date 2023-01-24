-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

5 إتفاقيات بين الجزائر وإيطاليا.. تعرف عليها

الشروق أونلاين
  • 6
  • 0
5 إتفاقيات بين الجزائر وإيطاليا.. تعرف عليها

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تطابق وجهات النظر بين الجزائر وإيطاليا حول ضرورة العمل معا للمساهمة في إحلال الأمن والسلم في المنطقة المتوسطية، وكذا التقارب الكبير في الرؤى حول القضايا الإقليمية.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏تحتوي على النص '‏5 اتفاقيات بين الجزائر وايطاليا مذكرة تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي والكنفدرالية الاقتصادية والصنا عية الإيطالية مذكرة تفاهم لتحسين شبكات الربط الطاقوي بين الجزائر وايطاليا من اجل الانتقال الطاقوي المستدام مذكرة التعاون التكنولوجي لخفض حرائق الغاز والتثمين وتقنيات أخرى لخفض الانبعاثات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأ غراض السلمية إعلان مشترك بمناسبة الذكرى 20 للإمضاء على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الشروق إنتاجالشروفالرقمي‏'‏‏

مقالات ذات صلة
شروع 35 ولاية في إعداد خارطة الإمكانات الاقتصادية

شروع 35 ولاية في إعداد خارطة الإمكانات الاقتصادية

ياسين معلومي:”رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم سيترشح لعضوية المكتب التنفيذي للكاف”

ياسين معلومي:”رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم سيترشح لعضوية المكتب التنفيذي للكاف”

التعليم العالي: ميلاط يكشف عن موعد دورة الترقية إلى رتبة الأستاذية

التعليم العالي: ميلاط يكشف عن موعد دورة الترقية إلى رتبة الأستاذية

اكتساح للجبال والحدائق للتمتع ببياض الثلوج في شرق البلاد

اكتساح للجبال والحدائق للتمتع ببياض الثلوج في شرق البلاد

الرئيس تبون يعزي في وفاة شيخ الزاوية العثمانية بطولقة

الرئيس تبون يعزي في وفاة شيخ الزاوية العثمانية بطولقة

الفريق أول شنقريحة يوقّع “ورقة طريق مشتركة” مع وزير الجيوش الفرنسية

الفريق أول شنقريحة يوقّع “ورقة طريق مشتركة” مع وزير الجيوش الفرنسية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد