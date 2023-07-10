5 اجراءات استعجالية من قبل وزارة الفلاحة لتفادي حرائق الغابات

أعلنت وزارة الفلاحة، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الإستعجالية والوقائية في إطار الوقاية من حرائق الغابات وهذا في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وأوضحت الوزارة أنه الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لموسم 2023 وتبعا للظروف المناخية الاستثنائية المتسمة بارتفاع كبير لدرجة الحرارة والنشريات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، ونظرا لملاحظة بعض السلوكيات الخاطئة وغير المسؤولة.

وتتمثل هذه الاجراءات في:

1- رفع حالة التأهب القصوى لكافة الفاعلين في حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات وعلى كل المستويات لأجل تجنب وتفادي أي طارئ وذلك طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24/24 ساعة.

2- يمنع منعا باتا إقامة جلسات الشواء و أي إشعال للنار داخل أو بجنب الفضاءات الغابية عبر التراب الوطني تحت أي ظرف كان.

3- الإبقاء على حالة تجميد إنتاج مادة الفحم و هذا لما تشكله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى الغابات.

4- تكثيف الدوريات المشتركة على مستوى كل الفضاءات الغابية وبمحاذاتها.

5- التكفل بحالات التبليغ الواردة للرقم الأخضر 700-100 الموضوع حيز الخدمة للتبليغ عن كل خطر أو تجاوزات تمس بسلامة الغابات عامة أو تهدد بنشوب النيران خاصة.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار العمليات الإستباقية للسهر على المحافظة على الثروة الغابية وعلى سلامة الأشخاص والممتلكات الكائنة بالوسط الغابي أو بمحاذاته والتي تلزم كافة الفاعلين كل حسب مسؤوليته بالتجنيد التام والمتواصل طيلة فترة الحملة وذلك تحت شعار “حماية الغابات مسؤولية الجميع”.