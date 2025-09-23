5 انشغالات من المشاركين في اللقاء الوطني الأول لصنّاع المحتوى (صور)

احتضن مقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر يوم الثلاثاء، لقاءً وطنيا جمع صنّاع المحتوى والفاعلين في الفضاء الرقمي، تحت إشراف وزيري البريد والاتصال، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالمديرية العامة للاتصال.

ونُظّم هذا اللقاء “في إطار المساعي الرامية إلى فهم واقع صناعة المحتوى الرقمي في الجزائر، ودعم مسارات تطويره”، يقول بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وتضمّن اللقاء في فترته الصباحية “نقاشا واسعا بين المشاركين، حول التحديات التي تعترض مسار صناعة المحتوى، والفرص المتاحة لتطويره”.

كما طُرحت “رؤى متعددة حول كيفية الارتقاء بالمشهد الرقمي الوطني. بما يضمن مهنية أكبر وتوازنا بين حرية الإبداع والمسؤولية الأخلاقية”.

أما الفترة المسائية، فكانت مخصّصة لورشات عمل تفاعلية، أتيح فيها لصنّاع المحتوى “تقاسم تجاربهم وأفكارهم. وقد أسفرت هذه الورشات عن نقاشات غنية تناولت عدة محاور، من أبرزها:

الحاجة إلى إطار قانوني حديث يعترف بصناعة المحتوى كقطاع قائم بذاته؛

أهمية تعزيز القيم والمضامين عبر ترسيخ المصداقية والجودة ومكافحة الرداءة وخطاب الكراهية؛

ضرورة إبراز البعد الثقافي والعلمي في الإنتاج الرقمي؛

البعد الاقتصادي الذي يمكن أن يجعل من الإبداع الرقمي نشاطا مربحا ومستداما، خاصة عبر آلية المقاول الذاتي،

تأهيل الكفاءات، وتوفير تكوين متخصص قانونيا وتقنيا، بما يسمح بممارسة أكثر احترافية”.

ليُختم اللقاء بالتأكيد على أن “المبادرة ليست سوى محطة أولى في مسار تشاوري مستمر، سيتم تعزيزه بلقاءات أخرى قبل نهاية السنة الجارية. لتوسيع دائرة المشاركة، وإعطاء فرص أوسع للأصوات المختلفة”.