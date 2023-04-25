5 تعليمات لوزير الفلاحة من ولاية غليزان

أسدى وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، الثلاثاء، جملة من التعليمات خلال زيارته إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية غليزان.

وبعد استماع هني لعرض حول حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2022- 2023 والتحضير لحملة الحصاد والدرس، قدم عدة تعليمات جاءت كالتالي:

1- التوجه إلى غراسة الأشجار المثمرة المقاومة وخاصة الزيتون لما تعرفه المنطقة من إنتاج جيد

2- الاستثمار في الصناعة التحويلية وخاصة انتاج زيت الزيتون الذي يعتبر منتوج ذو جودة بالمنطقة

3- التوجه إلى زراعات مقتصدة للمياه تماشيا مع التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا على غرار العديد من دول العالم.

4- مرافقة الفلاحين من أجل برنامج السقي التكميلي

5- المتابعة اليومية والدورية للفلاحين ومرافقتهم وتسهيل كل الإجراءات الادارية.

وبالنسبة للتحضير لموسم الحصاد والدرس لسنة 2022 2023، أكد الوزير على ضرورة توفير كل الظروف المواتية لانجاح الموسم وكذا العتاد الفلاحي الضروري مشددا على الزيادة في قدرات التخزين، كما ذكر باجبارية جمع كل الحبوب دون استثناء.