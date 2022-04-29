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الجزائر

5 جامعات جزائرية في تصنيف التايمز البريطانية

الشروق أونلاين
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5 جامعات جزائرية في تصنيف التايمز البريطانية

استطاعت جامعة المسيلة المحافظة على المرتبة الأولى وطنيا ضمن تصنيف مجلة التايمز البريطانية لمدى تحقيق 1406 جامعة عالمية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وضم التصنيف 5 جامعات جزائرية احتلت فيها جامعة محمد بوضياف بالمسيلة المرتبة الأولى وطنيا و801-1000 عالميا لتليها جامعة قالمة في المرتبة الثانية ثم جامعة بجاية، فجيجل وفي المرتبة الخامسة جامعة وهران.

ويعتمد تصنيف المجلة الذي شمل 1406 جامعة سنة 2022 على 17  مؤشر يتمثل في “القضاء على الفقر”، و”القضاء على الجوع”، و”الصحة الجيدة والرفاهية”، و”التعليم الجيد”، و”المساواة بين الجنسين”، و”المياه النظيفة والنظافة الصحية”، و”الطاقة النظيفة بأسعار معقولة”، و”العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و”الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية”، و”الحد من أوجه عدم المساواة”، و”المدن والمجتمعات المحلية المستدامة”، و”الاستهلاك والإنتاج المسؤولان”، و”العمل المناخي”، و”الحياة تحت الماء”، و”الحياة في البر” ، و”السلام والعدل والمؤسسات القوية”، و”عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.

جامعة المسيلة ضمن أحسن 800 جامعة في العالم

وفي أفريل من سنة 2021، حلت جامعة المسيلة في المرتبة الأولى وطنيا، حسب تصنيف مجلة التايمز البريطانية للجامعات العالمية حول مدى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وصنفت 6 جامعات جزائرية، في ترتيب مجلة التايمز البريطانية لأحسن الجامعات عالميا لسنة 2021، ضمن أحسن 800 جامعة عالمية وتعتمد على 13 مؤشرا.

وجاء في القائمة كل من جامعة بجاية، جامعة وهران 1، جامعة 8 ماي 1945 بقالمة، جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم وجامعة جيجل.

ويمنح تصنيف التايمز أهمية لجودة التدريس (30 بالمائة) وللبحوث وسمعتها الأكاديمية (30 بالمائة) والإستشهادات (30 بالمائة) ونقل المعرفة للصناعة (2.5 بالمائة) وعالمية الجامعة (7.5 بالمائة)، وبذلك فإن معايير كثافة وجودة البحوث هي السائدة.

ويكتسب تصنيف التايمز أهمية للجامعات التي تعطي اهتماما كبير لأعمال البحث وجودتها، وكذلك تميز عملية التدريس. كما يكتسب أهمية لطلبة الدراسات العليا الذين لهم اهتمامات في مجال البحث وللطلبة في مجال أسواق العمل واحتياجات الأعمال من خلال التصنيفات حسب الموضوعات.

المسيلة

المسيلة

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التعليقات
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  • فاطمة

    الف مبرووووووك لجامعة المسيلة

    4
  • سليم خيراني - أستاذ جامعي

    ألف ألف مبروك لجامعة المسيلة والعاقبة لبقية الجامعات الجزائرية والعربية

    13
  • أستاذ/دكتور

    والله قادرون أن نرقى بجامعاتنا إلى الأفضل ، فقط إبعاد السياسة عن العلم والبيداغوجيا لا سلم طلابي على حساب الصرامة في التعليم والبحث العلمي والمستوى ضرورة إتمام البرنامج و ضرورة إجراء التطبيق Pratique و رفع النقطة الاقصائية إلى 7/20 وإدخال اللغات الأجنبية في تخصصات العلوم الانسانية والاجتماعية لأنها معربة 100% لعولمتها هذه أهم الاقتراحات المستعجلة دون انتظار حكومة أخرى.

    0
  • جلول

    كان من المفروض زيادة حجم الدعم المالي لهاته الجامعات . و هذا بفرض ضرائب و رسوم علي المستوردين الذين يستوردون السلع النهائية او المواد الاولية . فكلماكانت المواد المستوردة كمالية ترتفع نسبة الرسوم و الضرائب . و تذهب تلك المبالغ مباشرة للجامعات لدعم البحث العلمي و تشجيع الباحثين .

    4

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