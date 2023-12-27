5 حقائق مثيرة للدهشة عن أسعد دولة في العالم!

كشف موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي في تقرير جديد، 5 حقائق مثيرة للدهشة عن فنلندا التي تعتبر أسعد دولة في العالم.

وبحسب الصحيفة الرقمية التي تهتم بعالم المال والتجارة فإن فنلندا التي يتحمل مواطنوها فصول الشتاء القاسية، لديها أيضا العديد من التقاليد والأعراف الاجتماعية غير العادية.

وتتمع الدولة الإسكندنافية بكثافة سكانية منخفضة، إذ تبلغ مساحتها 130 ألف ميل مربع، لكن عدد سكانها يزيد قليلا عن 5 ملايين نسمة، أي أقل بحوالي 3 ملايين من مدينة نيويورك.

يشتهر الفنلنديون باحتساء الكثير من القهوة، ويمكنهم أن يكونوا متشائمين بعض الشيء، لكن بلدهم تشتهر بالعديد من مزايا الرفاهية، وهناك 5 حقائق مثيرة للدهشة فيها وهي:

مخالفات السرعة تعتمد على قيمة الدخل

في فنلندا، تعتمد غرامات السرعة على حجم الدخل الذي يجنيه المقيم، إلى جانب مدى سرعة قيادته.

ويؤدي هذا النظام إلى بعض الغرامات الباهظة، ففي وقت سابق من هذا العام، تم تغريم مليونير فنلندي حوالي 130 ألف دولار، بسبب تجاوزه الحد الأقصى للسرعة.

نصف غرفة ساونا لكل شخص

يقدر الموقع السياحي “زيارة فنلندا” أن هناك ثلاثة ملايين غرفة ساونا في فنلندا، وهو ما يعني أن هناك ما يزيد قليلا عن غرفة لكل شخصين تقريبا.

وتعد ثقافة الساونا جزءا مهما من الحياة اليومية والتراث الثقافي الفنلندي، حتى أن حمامات الساونا موجودة في بعض العمارات السكنية والمنازل والمطاعم وحتى المباني الحكومية.

“صندوق المولود” من الحكومة

تمنح الحكومة الفنلندية جميع الأسر الجديدة “صندوق أطفال”، يتم إرساله إلى والدي الطفل فور الولادة.

يحتوي الصندوق على العناصر الأساسية مثل الملابس والحفاضات ومنتجات الاستحمام، من بين أشياء أخرى.

الصندوق نفسه مزود بمرتبة صغيرة وملاءة حتى يمكن استخدامه كمكان آمن لنوم المولود الجديد.

رياضة “حمل الزوجة”

أصبح “حمل الزوجة” الآن رياضة دولية، لكن بطولة العالم لا تزال تقام في مدينة سونكاجارفي بفنلندا.

تتضمن هذه الرياضة تقليديا شريكا ذكرا يحمل زوجته على ظهره أثناء إكمال مسار العوائق.

تطورت القواعد قليلا على مر السنين ولم يعد المتنافسون مضطرين إلى حمل زوجاتهم الحقيقيات.

ومع ذلك، يجب أن يكون عمر “الزوجة” 17 عاما على الأقل، وأن يكون وزنها 49 كيلوغراما. وإذا كانت أخف وزنا، فسوف يقوم المسؤولون عن المسابقة بإضافة حقيبة ظهر ليزيد وزنها.

عادات أخرى

ثمة عادات أخرى تدفع على الاسترخاء لدى الفنلنديين، مثل البقاء في المنزل واحتساء المشروب وحدك بالملابس الداخلية، أو حتى التندر والاستمتاع بسوء حظ شخص آخر، وأخيرا فلسفة “Sisu” وتعني قوة الإرادة والعزيمة والمثابرة والتصرف بعقلانية في مواجهة الشدائد.

يذكر أن معظم “أسعد البلدان” لعام 2023 تقع في أوروبا. وتحتل فنلندا، المركز الأول باعتبارها أسعد دولة في العالم، كما كانت على مدى السنوات الست الماضية.

لكن البلد الإسكندنافي لديه أيضا أحد أعلى معدلات استخدام مضادات الاكتئاب في أوروبا. وينطبق ذلك أيضا على السويد، التي تحتل المرتبة السادسة، وآيسلندا، التي تحتل المرتبة الثانية، والتي لديها أعلى معدلات استخدام لمضادات الاكتئاب في كل أوروبا.