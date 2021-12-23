5 حكام جزائريين يشاركون في كان 2022 بالكاميرون

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خمسة حكام جزائريين لإدارة مباريات كان 2022 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ويشارك من الجزائر الحكم مصطفى غربال والحكام المساعدون كل من عبد الحق اشيالي ومقرن جوراري، بالإضافة إلى حكمي الفيديو لحلو بن ابراهيم ومهدي عبيد شريف.

وتتكون القائمة من 24 حكماً و31 حكماً مساعداً وثمانية حكام فيديو مساعدين من 36 دولة.

وقال مدير التحكيم في الكاف إيدي ماييه “تم اختيار حكام المباريات بناءً على خبرتهم ومهاراتهم ومستواهم الحالي، في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أنهم خضعوا لعدة اختبارات كفاءة من خلال دورات تحضيرية ومباريات تنافسية حقيقية. الأفضل فقط هو الذي سيتواجد ​​في هذا الحدث الاستثنائي.

سيكمل جميع حكام المباراة المختارين استعداداتهم النهائية في الكاميرون قبل أسبوع من المباراة الافتتاحية.

وستتم مراقبتهم عن كثب قبل وأثناء المنافسة من قبل فريق من المتخصصين الفنيين والمحاضرين.