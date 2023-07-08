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رياضة

5 حكّام جزائريين في كأس الأندية العربية

علي بهلولي
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5 حكّام جزائريين في كأس الأندية العربية

يُشارك خمسة حكّام جزائريين لِكرة القدم، في منافسة كأس الأندية العربية نسخة 2023.

وتُجرى المنافسة بِالسعودية، في فترة ما بين الـ 27 من جويلية الحالي والـ 12 من أوت المقبل.

واختار الاتحاد العربي لِكرة القدم كلّا من: حكّام السّاحة مصطفى غربال ولحلو بن براهم ولطفي بكواسة، وزملاءهم المساعدين مقران قوراري وأكرم عباس زرهوني.

وتُقام البطولة بِصيغة 4 مجموعات تضمّ كلّ واحدة منها 4 أندية مناصفة، حيث يلعب شباب بلوزداد في الفوج الرابع، رفقة الكويت الكويتي والوحدة الإماراتي والرجاء المغربي.

وبعد ثلاث جولات (وليس ستّ)، يتأهّل رائد ووصيف كلّ مجموعة للدور ربع النّهائي.

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