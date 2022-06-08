5 دول عربية في حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة.. بسبب الجوع

دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 دولة، هي الأكثر عرضة للجوع في العالم، بينها 5 دول عربية.

ويتعلّق الأمر حسب ماجاء في تقرير مشترك لبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الأغذية والزراعية (الفاو)، بكل من سوريا والسودان واليمن والصومال ولبنان.

وحذر التقرير من احتمال أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في الدول الـ20. في خلال الشهور الثلاثة المقبلة. أي في الفترة ما بين جوان وسبتمبر 2022.

ويواجه نحو 750 ألف شخص مخاطر المجاعة والموت، في اليمن والصومال وأفغانستان وإثيوبيا وجنوب السودان، وفق ذات التقرير.

“برنامج الغذاء العالمي” للمسلمين: لا فرحة في العيد وأهل اليمن في مجاعة

وفي 24 أفريل 2022، دعا برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى تقديم التبرّعات لإغاثة سكان اليمن. بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وجاء في رسالة على الموقع الرسمي لبرنامج الغذاء العالمي، أنّ الأطفال والأسر في اليمن يواجهون خطر الموت بسبب الجوع، إذا لم يوفّر لهم الدعم العاجل.

وخاطب محرّر الرسالة مسلمي العالم بالقول:”بينما يستعدّ المسلمون حول العالم للاحتفال بعيد الفطر. دعونا لا ننسى الأطفال وأسرهم، الذين لم يبق لهم شيء على الإطلاق”.

ويتيح موقع البرنامج إمكانية التبرّع بمبالغ مالية تتراوح بين 10 و27 دولار شهريا. وهي تكفي، حسب ذات المصدر، لتوفير الطعام اللازم لنحو 52 شخصا في اليمن.

صحيفة أمريكية: هذا ما فعلته السعودية “لإجبار” الرئيس اليمني على التنحّي

في 18 أفريل، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن ضغوطا سعودية كانت وراء تنحّي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وذكرت الصحيفة أنّ السلطات السعودية “احتجزت” هادي في وقت سابق من شهر أفريل الجاري، في منزله بالرياض. وفقا لمسؤولين سعوديين ويمنيين.

وكان هادي قد سلّم السلطة في اليمن إلى مجلس متكوّن من ثمانية ممثلين عن جماعات يمنية مختلفة.

ويعتقد أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد قدّم إلى هادي مرسوما خطيّا يفوّض بموجبه سلطاته إلى المجلس.

ولجأ المسؤولون السعوديون لحمل هادي على التخلّي عن منصبه، إلى “تهديده بالكشف عمّا قالوا إنه دليل على فساد ارتكبه في خلال فترة حكمه”.

كما نقلت الصحيفة أنّ هادي “يخضع بالفعل للإقامة الجبرية في مقر إقامته بالرياض. من دون السماح له بالتواصل عبر الهاتف”.