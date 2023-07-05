5 ذهبيات للجزائر في الألعاب العربية

تعزّز رصيد الرياضة الجزائرية في الألعاب العربية، الأربعاء، بِخمس ميداليات ذهبية.

وأحرز العدّاء سهيل عبد الرحمان علوي ذهبية سباق 20 كلم مشي، بعد أن تصدّره بِتوقيت قدره 1سا و31د و56ثا.

ونال مواطنه وزميله عامر عبد النور الميدالية الفضّية، بعد أن حلّ ثانيا بِتوقيت قدره 1سا و36د و17ثا.

وتُجرى منافسات ألعاب القوى بِميدان “ميلود هدفي” بِوهران.

وفي رياضة الجيدو، افتكّت الجزائر 4 ذهبيات، بِواسطة كلّ من المُصارعين: مسعود رضوان في صنف أقلّ من 73 كلغ، ووائل الزين في فئة أقلّ من 66 كلغ، بعد تفوّقهما في النّهائي على منافسَين من المغرب وسوريا، على التوالي. وأمينة بلقاضي في فئة أقلّ من 63 كلغ، رفقة يمينة حلاطة في صنف أقلّ من57 كلغ، بعد فوزهما في النّهائي على منافستَين تونسيتَين.

واكتفت المصارعتان هوارية قدور (أقلّ من 48 كلغ)، وفائزة عيساحين (أقلّ من 52 كلغ) بِميداليتَين فضّيتَين.

وتُقام مسابقة الجيدو للألعاب العربية بِالقاعة البيضوية بِالعاصمة.