5 سنوات حبسا ضد كل من يسيء للصحابة ويشوّه رموز الإسلام

النيابة تباشر إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.. بوجمعة:

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن الأشخاص الذين يسيئون إلى صحابة رسول الله، محمد، صلى الله عليه وسلم، أو يشوّهون رموز الدين الإسلامي، سيواجهون عقوبات صارمة تصل إلى خمس سنوات سجنا، وفقا لما تنص عليه المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات.

وقال وزير العدل، في رد مكتوب على سؤال النائب البرلماني، أحمد بلجيلالي، تلقت “الشروق” نسخة منه، إن الوقائع التي تتضمن إساءة إلى الصحابة أو الأنبياء أو شعائر الإسلام، تندرج ضمن أحكام المادة المذكورة، التي تنص على معاقبة كل من “أساء إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم، أو أحد الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أي وسيلة أخرى” بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين.

وأوضح وزير العدل، أن النيابة العامة تباشر إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا متى تم رصد مثل هذه الأفعال، وأنه يمكن تحريك الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين ينشرون هذه الإساءات، بناء على شكوى ترفع تلقائيا من طرف النيابة العامة.