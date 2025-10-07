منها عامان موقوفة النفاذ.. 5 سنوات حبسا للمؤرخ البروفيسور بلغيث

مجلس قضاء الجزائر يخفض الأحكام الإبتدائية

أصدرت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، حكمها في حق البروفيسور والمؤرخ محمد الأمين بلغيث، حيث خفضت عقوبته من 5 سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات حبسا نافذا وعامين حبسا غير نافذ.

وقد مثل الأكاديمي بلغيث أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر عن تهم “القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية”، و”جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال”.