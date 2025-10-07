-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
مجلس قضاء الجزائر يخفض الأحكام الإبتدائية

منها عامان موقوفة النفاذ.. 5 سنوات حبسا للمؤرخ البروفيسور بلغيث

نوارة باشوش
  • 2767
  • 0
منها عامان موقوفة النفاذ.. 5 سنوات حبسا للمؤرخ البروفيسور بلغيث
أرشيف
البروفيسور والمؤرخ محمد الأمين بلغيث

أصدرت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، حكمها في حق البروفيسور والمؤرخ محمد الأمين بلغيث، حيث خفضت عقوبته من 5 سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات حبسا نافذا وعامين حبسا غير نافذ.

وقد مثل الأكاديمي بلغيث أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر عن تهم “القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية”، و”جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال”.

مقالات ذات صلة
قواعد جديدة في البنوك لتقييم الأوراق المالية وعمليات العملة الصعبة

قواعد جديدة في البنوك لتقييم الأوراق المالية وعمليات العملة الصعبة

“الحافلة البيضاء” بدلاً من البرتقالية.. هذا جديد النقل الجامعي لموسم 2025-2026

“الحافلة البيضاء” بدلاً من البرتقالية.. هذا جديد النقل الجامعي لموسم 2025-2026

المدارس الخاصة بين الرسوم الباهظة واكتظاظ الأقسام!

المدارس الخاصة بين الرسوم الباهظة واكتظاظ الأقسام!

أوضاع إنسانية صعبة لـ”الحراقة” بمراكز الاحتجاز الفرنسية

أوضاع إنسانية صعبة لـ”الحراقة” بمراكز الاحتجاز الفرنسية

تنبيه: رعود على هذه الولايات

تنبيه: رعود على هذه الولايات

تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على 7 ولايات

تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على 7 ولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد