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الجزائر

5 سنوات حبسا نافذا لنسيم ضيافات و 3 لمدير شركة “الريم”

نوارة باشوش
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5 سنوات حبسا نافذا لنسيم ضيافات و 3 لمدير شركة “الريم”
ح.م

وقعت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد ، الاربعاء عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ، في حق الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الاولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة نسيم ضيافات. مقابل 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة ” ألريم “.” ط.مختار”.

وبالمقابل أدان قاضي الفرع الثالث لدى القطب الإقتصادي والمالي المدير العام السابق لوكالة ” اناد” ” ب .م الشريف” ب 18 شهرا حبسا غير نافذا.مقابل سنة حبسا نافذا في حق شقيقي الوزير السابق ضيافات ويتعلق الامر بكل من “خ” و م” ونفس العقوبة سلطها على المتهمة “ن” زوجة “خ.ضيافات”.

وإلى ذلك برأ قاضي الفرع الثالث لدى القطب كل من المدير العام السابق لوكالة “اناد ” بوعود محند شريف ” وزوجة نسيم ضيافات ” حدة” الى جانب مدير وكالة اناد” سطيف” ” ع.صاولي” وعدد من المتهمين.

فيما ترواحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق بقية المتهمين بين 6 اشهر حبسا غير نافذا و عام حبس نافذا.

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