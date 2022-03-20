5 سنوات سجنا في قضيّة ابتزاز إرهابي تائب

المتهم طلب "فدية" بمليار سنتيم في تمنراست

أدانت، الأحد، محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء ورقلة متهما في العقد الرابع من العمر، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، عن تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية ومحاولة خطف شخص عن طريق العنف والقيام بأعمال إرهاب، وجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج التراب الوطني.

وتعود وقائع القضية لتاريخ أكتوبر 2018، حيث إن المتهم حسب قرار الإحالة قام بمحاولة اختطاف إرهابي تائب كان ينشط ضمن جماعة تنشط خارج الوطن، وبعد التحقيق تبين أن المتهم المدان كانت لديه علاقات مشبوهة وينشط في أعمال إجرامية بولاية تمنراست، حيث قام بمحاولة اختطاف الإرهابي التائب وهدده وابتزه وأمره بدفع مبلغ مليار سنتيم مقابل إخلاء سبيله.

وبعد شروع عناصر الضبطية القضائية في تحرياتهم تم فتح تحقيق بطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست ضد المتهم ثم إرسال مستندات القضية إلى النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة، وكان ممثل النيابة العامة قد التمس حكم المؤبد بتهمة الاختطاف تحت غطاء الإرهاب مع الحجر القانوني.