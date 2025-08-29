5 سنوات لشبكة تمارس الدعارة تحت غطاء التدليك والعناية الجسدية!

تضم 11 امرأة و6 شباب.. وكيل الجمهورية يطالب بأقصى العقوبات ويلتمس:

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس (مجلس قضاء الجزائر)، الخميس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق شبكة منظمة تضم 17 شخصا، لممارسة الفسق والدعارة تحت غطاء “مركز للتدليك والراحة الجسدية”.

وتضم الشبكة 11 امرأة وضعن رهن الحبس المؤقت، حيث التمس ممثل الحق العام في حقهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار جزائري، مقابل نفس العقوبة أي “5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر بـ500 ألف دينار جزائري” في حق 6 شباب آخرين، مع التماس تأييد أمر بالقبض ضد صاحبة المركز الموجودة في حالة فرار.

حيثيات قضية الحال تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الأمن بخصوص تجاوزات مرتكبة بأحد المراكز الواقع ببلدية بن عكنون بأعالي العاصمة، الذي تحوّل إلى وكر لممارسة الفسق والدعارة تحت غطاء “التدليك والعناية الجسدية” لتمويه مصالح الأمن والسلطات المحلية، وعلى هذا الأساس، داهمت ذات الجهات الأمنية المكان، أين تمكّنت من توقيف 11 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و40 سنة، وينحدرن من عدة ولايات، كما تم العثور بحوزتهن على مبالغ مالية معتبرة تقارب 100 مليون سنتيم، وأقراص منع الحمل، إلى جانب أغراض أخرى.

توسيع التحقيقات في ملف الحال، أسفر عن توقيف 6 شباب آخرين فيما لاذت صاحبة المركز بالفرار، وبعد تقديم الموقوفين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، أمر بإيداع عدد من الموقوفين، بينهم 11 امرأة، الحبس المؤقت، فيما وضع بقية المتهمين تحت إجراء الرقابة القضائية.

وبالمقابل، فإن مصالح الأمن تواصل تحقيقاتها الموسّعة حول ممارسات مشبوهة لعدد من مراكز التدليك المموهة على أساس “التدليلك والعناية الجسدية” ظاهريا، لكن في الحقيقة هي بيوت لممارسة الدعارة والرذيلة في إقليم دائرة بئر مراد رايس، ومنها المراكز المتواجدة ببلدية حيدرة بتورط مسؤولين محليين مقابل تلقي رشاوى للترخيص بممارسة النشاط والتغاضي عن الخروقات المسجلة.

وعلى هذا الأساس، باشرت ذات الجهات الأمنية تحقيقها وتحرياتها بصمت أين تم ترصد عدد من المشتبه فيهم وعلى رأسهم أحد المسؤولين المحليين الذي ضبط في حالة تلبس بأحد المراكز الراقية في بلدية حيدرة بأعالي العاصمة، كما تم حجز بعض “الأغراض والأدوات المشبوهة” في عين المكان.

ومواصلة للتحقيقات، فقد تم التوصل إلى أن هذا المسؤول المحلي تورط مع مسؤولين محليين آخرين، في تقاضي الرشاوى مقابل الترخيص بممارسة النشاط والتغاضي عن الخروقات المسجلة وعدم التبليغ عنها ورفعها لدى الجهات المعنية والسلطات العليا للبلاد.

وتواصل الضبطية القضائية تحقيقاتها في القضية المثيرة، والتي أكدت مصادر “الشروق”، أنه ورغم سرية التحقيقات، فإن هذا الأخير سيتوسّع ليشمل كل من لديه علاقة بالفضيحة التي تم التستر عليها من قبل مسؤولين تنفيذيين، سيتم استدعاؤهم لسماع أقوالهم، والتحقق من مدى تورطهم أم لا في “فضيحة حيدرة” وغيرها من المراكز التي انتشرت كالفطريات، حيث تتخفى وراء نشاط يقره القانون لكن وراء الأسوار ممارسات يحرمها الشرع ويمنعها القانون.