5 شروط يجب مراعاتها عند شراء البيض

يتمتع البيض بفوائد صحية كبيرة لذلك يطلق عليه “الفيتامينات الطبيعية”، غير أنه يجب اختياره وفق شروط معينة حتى لا يكون سببا في الإصابة بالمرض.

فعندما يتلوث البيضبالسالمونيلا، وهي بكتيريا عصوية، يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، ارتفاع درجة الحرارة، قيء وغثيان، بالإضافة إلى أعراض أخرى تنهك الجسد وتضعفه.

ما هي فوائد البيض؟

– يساعد البروتين الموجود فيهفي الحفاظ على أنسجة الجسم وإصلاحها، بما في ذلك العضلات.

-يحتوي البيض على الفيتامينات والمعادن الضرورية لعمل الدماغ والجهاز العصبي بشكل فعال.

– يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لإنتاج الطاقة.

– يعتبر فيتامين أ وفيتامين ب 12 والسيلينيوم الموجود في البيض أساسيين للحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

– يلعب الكولين الموجود في البيض دورا مهما في تحطيم الحمض الأميني هوموسيستين، والذي قد يساهم في الإصابة بأمراض القلب.

– يحتوي البيض على حمض الفوليك، الذي قد يساعد في الوقاية من الإعاقات الخلقية، مثل الشفة الأرنبية.

– يساعد اللوتين والزياكسانثين الموجودان فيه على منع الضمور البقعي، وهو السبب الرئيسي في قصور النظر المرتبط بالعمر، كما تعمل الفيتامينات الأخرى الموجودة في البيض على تعزيز الرؤية الجيدة.

-البروتين الموجود في البيض يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطولوهذا يمكن أن يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة ويقلل إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص.

– تساعد بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه على تعزيز صحة الجلد ومنع تكسر أنسجة الجسم، كما يساعد نظام المناعة القوي الشخص على أن يبدو ويشعر بحالة جيدة، وفقا لموقع medicalnewstoday.

لماذا يختلف لون البيض؟

يرجع اختلاف لون البيض إلى السلالة، تضع سلالات من الدجاج ذات الريش الأحمر أو البني البيض الأحمر، بينما يأتي البيض الأبيض عن طريق سلالات من الدجاج ذات الريش الأبيض.

الحجم

يكون البيض الأحمر أكبر حجما قليلا من البيض الأبيض.

الثمن

يعتبر ثمن البيض الأحمر أغلى مقارنة بالبيض الأبيض، ذلك لأن الدجاج ذا الريش البني يميل إلى أن يكون أكبر ويتطلب مزيدا من الطعام والعناية مقارنة بغيره.

أيهما أكثر فائدة؟

يوضح خبراء التغذية أنه لا يوجد فرق كبير بين البيض البني والبيض الأبيض، كلا النوعين من البيض يحتويان على كميات مماثلة من البروتين والدهون والعناصر الغذائية الأخرى، بحسب موقع elconsolto.

متى يسبب البيض التسمم الغذائي؟

قد تسبب الكمية الملوثة من البيض أمراضا تنتقل عن طريق الغذاء مثل الغثيان والقيء والتسمم الغذائي.

تقدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن 79ألف حالة من الأمراض المنقولة بالغذاء و30 حالة وفاة كل عام تنتج عن تناول البيض الملوث ببكتيريا السالمونيلا.

وتشير هيئة تنظيم الأغذية الأمريكية إلى أنه ليس فقط البيض الفاسد، بل حتى البيض الطازج ذو القشرة المتشققة قد يحتوي على البكتيريا، وفق موقع tastingtable.

نصائح لاختيار البيض

يجب مراعاة النقاط التالية حتى لا تشري بيضا ملوثا:

– اختر البيض المخزن في مكان مبرد فقط.

– اختر البيض ذو القشرة النظيفة وغير المتشققة

– لا تشتري بيضا قديما

– احتفظ بالبيض على الفور في الثلاجة عند درجة حرارة 40 درجة

– ترك البيض في علبة التغليف الأصلية وحاول استهلاكه في غضون 3 أسابيع من الشراء.

– اغسل الأيدي والأواني والمعدات وأسطح العمل بعد ملامستها للبيض النيئ، بحسب موقع cdc.