5 صفات تجعل المرأة العصبية محبوبة!

عفوية وغير حقودة

يعتقد الكثير من الرجال أن المرأة العصبية امرأة عدائية، صعبة المراس، دائمة الاضطراب كبركان لا يهدأ.

وفي رحلة البحث عن زوجة المستقبل، يتحاشى هؤلاء الرجال الارتباط بامرأة من هذا النوع الذي لا يعرف كيف يسيطر على أعصابه خلال أبسط المواقف، ويفضلون الارتباط بامرأة هادئة الطباع.

ويمكن تمييز المرأة العصبية من خلال سرعة الانفعال، وردات الفعل غير المدروسة، وطريقة الكلام التي تكون عادة عنيفة.

وكثيرا ما تكون أسباب العصبية راجعة إلى عوامل وراثية، أو نفسية أو عضوية نتيجة الإصابة ببعض الأمراض.

غير أن علماء النفس يؤكدون أن للمرأة العصبية جوانب ايجابية يمكن اكتشافها من خلال مختلف المواقف الحياتية، بما يجعلها إنسانة تستحق التقدير والتفهم، بدل التذمر منها وتحاشي التعامل معها.

من بين الصفات التي تتمتع بها المرأة العصبية:

طيبة القلب

رغم أنها تتعامل بانفعال حاد مع المواقف المختلفة، إلا أنها تتميز بالقلب الطيب الذي يستطيع أن يحتوي الجميع وينثر الحب على المحيطين.

صادقة وصريحة

تتميز المرأة العصبية بالصدق والصراحة وعدم المراوغة، فهي كما يقول المثل الدارج” اللي في قلبها على لسانها” وبالتالي لا يمكن التخوف من مما تخفيه في صدرها.

ليست حقودة

لكونها تقوم بإفراغ شحنات الغضب دفعة واحدة، عادة لا تحتفظ المرأة العصبية بمشاعر الحقد والكره، بل بالعكس تبادر إلى الإصلاح والاعتذار كلما شعرت أنها أخطأت في حق زوجها أو الأخريين.

التعامل بعفوية

من أجمل الصفات التي تتميز بها المرأة العصبية أنها إنسانة عفوية وغير متصنعة وتصرفاتها نابعة من قناعاتها.

متسامحة لأبعد الحدود

الزوجة العصبية متسامحة، أي أنك لن تبذل جهد يذكر في مصالحتها لأنها تخرج ما بداخلها أول بأول ولا توجد تراكمات لديها، لذا عليك أن تتمسك بها، فأي امرأة أخرى لا تنسى ما بدر منك بسهولة، ولكن هذا مختلف عند الزوجة العصبية.