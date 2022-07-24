5 ضباط “خبراء” من كوريا الجنوبية للمشاركة في تأمين مونديال قطر

وافق جيش كوريا الجنوبية على إرسال ضباط من الشرطة العسكرية إلى قطر، للمشاركة في تأمين دورة مونديال 2022 لكرة القدم، شهر نوفمبر المقبل.

وحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الرسمية، فقد وقع رئيس الشرطة العسكرية للقوات البرية في كوريا الجنوبية، مذكرة تفاهم مع قائد قوات الشرطة العسكرية القطرية، تتضمن إرسال ضباط من الشرطة العسكرية الكورية إلى قطر.

وسيرسل الجيش الكوري بموجب هذا الاتفاق، 5 من ضباط الشرطة العسكرية، من ذوي الخبرة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام، إلى قطر، تحضيرا لتنظيم المونديال، بطلب من الدوحة.

وقالت يونهاب إن الضباط الذين سيتم إرسالهم إلى قطر، هم “جنود مخضرمون من ذوي الخبرة في مكافحة الإرهاب، وعمليات القبض على المجرمين العنيفين، وحراسة الشخصيات المهمة”.

وسينقل هؤلاء الضباط خبراتهم في مجالات الحراسة، والمهارات القتالية، وتقنيات الاعتقال، والحفاظ على النظام العام، إلى الشرطة العسكرية القطرية حتى شهر أكتوبر القادم.

تركيا تحضّر لتأمين مونديال 2022 في قطر

15 ماي 2022، تعكف تركيا على التحضير للمشاركة في تأمين مجريات مونديال كرة القدم في قطر. بعد أن تعهّدت في وقت سابق بإرسال 3 آلاف شرطي إلى الدولة العربية لذات الغرض.

وقد عقد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اجتماعا عن بعد، مع اللواء القطري عبدالعزيز الأنصاري، رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة المونديال.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية، فقد بحث الجانبان “الإجراءات الأمنية التي سيتمّ اتخاذها في بطولة كأس العالم”. وتنطلق مجريات المونديال في قطر شهر نوفمبر المقبل.

وكان وزير الداخلية التركي قد كشف في وقت سابق، اعتزام بلاده إرسال 3 آلاف شرطي للمساهمة في دعم إجراءات السلامة والأمن في البطولة الكروية.