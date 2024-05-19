5 طرازات لسيارات “جي تور” وهذه أسعارها

رسمت دخولها إلى الجزائر ومصنعها سيكون في برج بوعريريج

رسمت علامة “جي تور” الصينية للسيارات دخولها إلى السوق الجزائرية، من خلال ممثلها بالجزائر وهو شركة “ريفولفا”، والتي ستتم من خلال 5 طرازات تتراوح أسعارها من 295 إلى 970 مليون سنتيم، ومشروع صناعي سيقام بولاية برج بوعريريج سيدخل مرحلة الإنتاج في ديسمبر 2025.

وجرت مراسيم الإطلاق الرسمي للعلامة الصينية في الجزائر مساء السبت بالقاعة البيضاوية، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة ريفولفا، أنيس بن حمادي، الذي شدد على أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية للتواجد في السوق الجزائرية بشكل رسمي.

وأكد بن حمادي بالمقابل على التزام الشركة لإنجاح هذا المشروع الصناعي، كما سلط الضوء على إمكانية خلق فرص عمل وتطوير المهارات المحلية التي تُعد رافدا أساسيا لنمو الاقتصاد الجزائري.

وكشف المسؤول ذاته بأن العلامة تعمل على تنفيذ مصنع لإنتاج سيارات “جي تور” بولاية برج بوعريريج، موضحا ان اول مركبة ستخرج من هذه الوحدة ستكون في ديسمبر 2025.

بدوره صرح المدير التجاري لـ”جي تور الجزائر”، عبد الحق لسبط، أن العلامة الصينية تحصي 4 وكلاء ويجري العمل حاليا لرفع العدد إلى 28 وكيلا، بهدف ضمان خدمات ما بعد البيع ومختلف عمليات الصيانة والتوافق مع دفتر الشروط الذي ينظم هذا القطاع.

وخلال الاحتفالية جرى تقديم 5 طرازات سيتم تسويقها للجزائريين، وهي “إكس 70” بسبعة مقاعد، والتي ستسوق وفق نسختين، الأولى “كونفور” بسعر 299 مليون سنتيم، والثانية “طلوكسوري” بسعر 345 مليون سنتيم.

أما الطراز الثاني فيتمثل في “إكس 70 +” بسبعة مقاعد أيضا، الذي يضم بدوره نسختين، الأولى “كونفور” بسعر 425 مليون سنتيم، والثانية “لوكسوري” بسعر يقدر بـ495 مليون سنتيم.

الطراز الثالث من “جيتور الجزائر” هو “إكس 90+” بسبعة مقاعد، الذي يسوق في نسخة وحيدة هي “لوكسوري”، بسعر يقدر بـ530 مليون سنتيم باحتساب كافة الرسوم.

أما رابع طراز عرضته العلامة الصينية “جي تور” بالجزائر فهو “داشينغ” الذي سيسوق أيضا في نسخة وحيدة هي “لوكسوري”، بسعر 495 مليون سنتيم.

الموديل الخامس والأخير الذي تقترحه “جي تور الجزائر” على الجزائريين هو “تي 2T2″، والذي سيسوق في نسخة، وحيدة هي “لوكسوري”، بسعر يقدر بـ970 مليون سنتيم، وينزل إلى 650 مليون في حال الشراء برخصة المجاهدين.