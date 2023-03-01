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الجزائر

5 طرق وطنية وولائية مغلقة بسبب الثلوج

الشروق أونلاين
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5 طرق وطنية وولائية مغلقة بسبب الثلوج
أرشيف

تسبب الاضطراب الجوي الذي تشهدته العديد من الولايات والمصحوب بتساقط الثلوج عبر ولايات شرقية ووسطى، في قطع بعض الطرقات الوطنية والولائية.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت صفحة طريقي المختصة في السلامة المرورية عن قامت الطرقات المغلقة جراء  تراكم الثلوج.

1- تيزي وزو:

  •  الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إيليلتن.
  •  الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ولاية تيزي وزو.
  •  الطريق الوطني رقم 15الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان ولاية تيزي وزو.

2- البويرة:

  •  الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط بالمنطقة المسمى إيكوكار بلدية بشلول.

3-بجاية

  • الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو على مستوى قرية تاخليشت بلدية شلاطة.
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