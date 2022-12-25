5 عادات إيجابية عليك ممارستها بصفة يومية

ينخرط الغالبية العظمى منا في عادات يومية تعوق بالفعل قدرة العقل على القيام بوظائفه، والأسوأ من ذلك، أن العديد من هذه العادات يمكن أن يكون لها عواقب طويلة الأمد وحتى كارثية.

للأسف، هذا صحيح، لكن الخبر السار هو أنه يمكن تصحيح العديد من هذه العادات – إن لم يكن كلها – بسرعة، لذا تابعوا قراءة هذا المقال لاكتشاف عادات جيدة يمكنها أن تضفي على حياتنا مزيدا من النشاط والصحة.

شرب ماء وليمون

يعمل الليمون مع الماء الدافئ على معدة فارغة في الصباح بشكل أفضل على فقدان الوزن وزيادة معدل الأيض، ويساعد عصير الليمون أيضا على نظافة الكبد (تقليل السموم)، وتحسين الهضم، ومنع مشاكل الجلد والأسنان، فالليمون معجزة حقيقية، لذلك تناول كوب واحد فقط من الماء الدافئ مع الليمون له تأثير رائع على صحتك دون قضاء الكثير من الوقت في صالة الألعاب الرياضية، هذا ما أشار إليه موقع escapewriters.

ضع أهدافا يومية

عندما تحدد الأهداف، فأنت تعرف إلى أين تريد أن تذهب، إنها طريقة جيدة لتحديد مستقبلك ورسم طريقك نحو النجاح، يساعدك ذلك على تحقيق ما تريده في حياتك، كما يتيح لك تحديد الأهداف اليومية ذات النوايا الدقيقة الاستمرار في المسار الصحيح دون إضاعة أي وقت، لذلك ستظل منتجا.

عندما تحدد الأهداف أيضا، فإنك تخلق إحساسا بالمسؤولية، ستشعر أنك مضطر لمتابعة أحلامك لأنك لا تريد أن تخذل نفسك.

يساعدك تحديد الأهداف اليومية على التركيز على ما هو مهم، كنتيجة لتخصيص وقتك بشكل صحيح، ستكون أكثر انتباها لما تفعله، هذا ما نصح به الباحث في التنمية بريان كيز في موقع medium.

امنح استراحة لعينيك

من المحتمل أنك تقضي قدرا كبيرا من يومك في التحديق في شاشة الهاتف لدرجة أن هناك بالفعل حالة تسمى متلازمة رؤية الكمبيوتر وشاشة الهاتف والتي تحدث في 50-90٪ من العاملين في المجال، وحتى الأشخاص العاديين الذين يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي.

عندما تتعب عيناك، يمكن أن يكون له تأثير بعيد المدى، من التعب الجسدي، وانخفاض الإنتاجية، وزيادة الأخطاء، إلى التهيج البسيط مثل ارتعاش العين.

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها حماية عينيك أثناء النهار مثل استخدام الإضاءة المناسبة، وتقليل وهج الشاشة، وأخذ المزيد من فترات الراحة. ومع ذلك، فإن إحدى أسهل العادات التي يجب بناؤها هي اتباع “قاعدة 20-20-20″، فكل 20 دقيقة من الوقت تقضيه في التحديق في الشاشة، أنظر بعيدا لأي شيء يبعد عنك 20 قدما لمدة 20 ثانية.

تمرين آخر هو النظر بعيدا إلى شيء ما لمدة 10-15 ثانية، ثم التحديق في شيء قريب لمدة 10-15 ثانية، ثم أنظر للوراء إلى الجسم البعيد، افعل هذا 10 مرات لمنع عينيك من “الحبس” خلال النهار، وفق ما نشره موقع plan.io.

المشي لمدة 15 دقيقة

لدينا جميعا عذر واحد: “ليس لدي وقت لممارسة الرياضة”، ولكن لإحداث فرق حقيقي في حياتك، عليك فقط أن تخصص 15 دقيقة يوميا للمشي.

فالتمارين الرياضية لا تقوي جسمك فحسب، بل تعزز صحتك العقلية أيضا، ويمكنك اختيار أي تمارين أساسية، مثل اللوح الخشبي أو التمدد أو الضغط أو حتى المشي لمدة 15 دقيقة، هذا ما ينصحك به موقع escapewriters.

توقفي عن مضغ العلكة

ثبت أن مضغ العلكة يقلل من التوتر، وهو أمر جيد في الواقع إذا كنت ترغبين في زيادة قوة المادة الرمادية إلى الحد الأقصى، ولكن على العكس من ذلك، أظهرت دراسة تعود إلى سنة 2012 أن مضغ العلكة يمكن أن يضعف في الواقع الذاكرة، حيث وجد العلماء في جامعة كارديف في ويلز أن مضغ العلكة يجعل من الصعب على المشاركين تذكر قوائم الكلمات والأرقام بالترتيب الذي شوهدوا به أو سمعوا به، بالإضافة إلى ذلك، وجدوا أن الأشخاص كانوا أقل قدرة على اكتشاف العناصر المفقودة في القوائم، وفق موقع bestlifeonline.