5 عمليات تنقيب غير قانونية للمواقع الأثرية في خنشلة

تعرضت 5 مواقع أثرية بولاية خنشلة، لعمليات تنقيب غير قانونية منذ بداية سنة 2023، حسبما أحصته مديرية الثقافة والفنون لذات الولاية.

وكشف مدير مديرية الثقافة والفنون محمد العلواني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصلحة التراث الثقافي بذات المديرية، أجرت معاينات ميدانية للمواقع الـ 5 المعنية.

وأكد المتحدث أن هذه المعاينات جاءت بناءً على تبليغات تلقتها من المصالح الأمنية وفعاليات المجتمع المدني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وأشار ذات المسؤول أن هذه المواقع الأثرية بولاية خنشلة قد تعرضت إلى لعمليات تنقيب غير قانونية أدت إلى تخريب بعض العناصر الأثرية بها.

وأضاف المدير المحلي للقطاع بالولاية، أن هذه المواقع تتواجد بدوار نعنوعة وهنشير جمعة ببلدية طامزة، وهنشير التبروري ببلدية المحمل، وقرية الزاوية بششار والشطاية بالمحمل.

ووقفت المصالح الأمنية مجموعة من الأشخاص كانوا يقومون بأعمال تنقيب غير قانونية وبحث عن الآثار بالموقع الأثري المتواجد بقرية الزاوية ببلدية ششار، وتقديمهم للعدالة. حيث تأسست فيها مديرية الثقافة والفنون لولاية خنشلة كطرف مدني.