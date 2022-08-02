5 عمليات مستعجلة لإنجاح المدرسة الرقمية

توزيع كتب الابتدائي الجديدة قبل 10 سبتمبر

أمرت وزارة التربية الوطنية، ضمن المخطط العملياتي لتحضير الدخول المدرسي المقبل 2022/2023، بتفعيل عملية تعيين الأساتذة خريجي المدارس العليا “خارج ولاية الإقامة”، قبل تاريخ 31 أوت الجاري، فيما حثت على ضرورة توزيع كتب الابتدائي الجديدة التي تم إخضاعها للإصلاحات على المدارس في آجال أقصاها 10 سبتمبر القادم. بالمقابل دعت إلى تهيئة “مطاعم مركزية” لتعميم الاستفادة من الوجبات الساخنة، مع تخصيص مخزون احتياطي لأجهزة “الطابلات” لإنجاح مشروع المدرسة الرقمية.

ودعت الوزارة في المحور الأول المتضمن “التنظيم التربوي”، مديريات التربية والمديريات الفرعية للتنظيم التربوي والمؤسسات التربوية، لضبط الوضعية النهائية لتعداد التلاميذ، الأفواج التربوية والمناصب المفتوحة قبل 25 أوت الجاري، إلى جانب إعداد واعتماد ونشر النظام الداخلي للمؤسسة التربوية في آجال أقصاها 20 سبتمبر القادم.

إرجاع الأساتذة إلى مناصبهم الأصلية في آجال 31 أوت

وبخصوص المحور الثاني الذي تطرق إلى التأطير الإداري والبيداغوجي، طلبت الوزارة الوصية من مديريها التنفيذيين والمفتشية العامة ومديرية الموارد البشرية، إنجاز خمس عمليات في آجال أقصاها 20 أوت الجاري، وتتعلق أولا بالتكليف على المناصب الشاغرة المتبقية من ذوي الكفاءات بعد تعيين منتوج التكوين بعنوان 2022، بعد تعيين وتكليف الناجحين في الامتحانات المهنية التي أجريت في 7 جويلية حسب الرتب التالية، وثانيا إسناد مقاطعات التفتيش الشاغرة إلى مفتشي المقاطعات المجاورة، مع إمكانية إعادة النظر في التقطيع بما يضمن تغطية الشغور، وثالثا التكليف على المقاطعات الشاغرة في المواد في مرحلة التعليم الثانوي، ورابعا إدماج الموظفين الذين كانوا في وضعيات قانونية أساسية وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 2020/12/12، وخامسا تعيين الناجحين في الامتحانات المهنية المنظمة في 7جويلية غير المعنيين بالتكوين المتخصص.

إنهاء وضعيات تحت التصرف للأساتذة قبل31 أوت

وفي نفس المحور، شددت الوزارة على الانتهاء من إنجاز 5 أعمال أخرى قبل 31 أوت الجاري وهي إنهاء الوضع تحت التصرف بالنسبة للأساتذة لمختلف المراحل التعليمية على النحو التالي، بالإرجاع الفوري للمربين إلى مناصبهم الأصلية الذين لديهم أقدمية أقل أو تساوي 5 سنوات، أما بالنسبة للأساتذة الذين لديهم أقدمية تفوق 5 سنوات، يتم دراسة وضعياتهم حالة بحالة، بالإضافة إلى تفعيل عملية تعيين خريجي المدارس العليا “خارج ولاية الإقامة”، بناء على رغباتهم، إلى جانب معالجة الوضعيات القانونية كإعادة الإدماج والتكفل بعد النقل، مع مواصلة إدماج منتسبي جهازي الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية في المناصب الإدارية وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336، وكذا حجز القائمة الاسمية للموظفين طالبي الدخول إلى الولاية على الأرضية الرقمية عبر حساب رئيس مصلحة للمستخدمين.

مسابقات للتوظيف في المناصب المتبقية وترقيات قبل 30 أكتوبر

كما دعت الوزارة إلى إعلام الراغبين في الإحالة على التقاعد بعد سن 60 بضرورة تقديم طلباتهم قبل 30 سبتمبر المقبل، فيما حددت تاريخ 30 أكتوبر القادم لأجل تنظيم مسابقات حسب أنماط التوظيف للمناصب المالية المتبقية شاغرة، وكذا إجراء الامتحانات المهنية المبرمجة ضمن مخطط تسيير الموارد البشرية، بالإضافة إلى التسجيل على قوائم التأهيل للترقية في الرتب المعنية، زيادة على الترقية على أساس الشهادة المبرمجة ضمن المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.

إلزامية مخزون احتياطي لأجهزة الطابلات في آجال 15 أوت

وبشأن المحور الرابع الخاص بتخفيف وزن المحفظة، أوضحت الوصاية بأن مديريات التربية بالتنسيق مع الجماعات المحلية، مطالبة بتوفير أعوان الحراسة للمدارس الابتدائية المستفيدة من اللوحات الإلكترونية، إلى جانب ربطها بالأنترنيت مع تهيئة قاعات التدريس، علاوة على تخصيص مخزون احتياطي للألواح الرقمية لدى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها قبل تاريخ 15 أوت الجاري، بالإضافة إلى إعداد مذكرة توجيهية حول “الكتاب المرقمن” في آجال 20 منه من قبل المفتشية العامة للتربية الوطنية ومديرية التعليم الابتدائي ومديرية الأنظمة المعلوماتية.

وفيما يتعلق بتسيير الكتاب المدرسي، دعت الوصاية إلى عقد جلسات عمل مع مديري المؤسسات التربوية لمختلف المراحل التعليمية حول بيع الكتاب المدرسي وفق المنشور الخاص به قبل 23 أوت الجاري، وضبط قائمة المسؤولين عن بيع الكتاب ومساعديهم وتعيينهم مع ضبط مخزون الكتب المدرسية، وكذا وضع نظام مراقبة من خلال تركيب كاميرات داخل المدارس المستفيدة من اللوحات الإلكترونية، في آجال أقصاها 25 و31 أوت الجاري على التوالي.

وبخصوص كتب الابتدائي الجديدة التي تم إخضاعها لإصلاحات تربوية جزئية، أمرت الوزارة المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي، بنقلها وتوزيعها على المدارس الابتدائية في آجال أقصاها 10سبتمبر المقبل.

وضع الطابلات تحت تصرف التلاميذ قبل 27 سبتمبر

وبالنسبة لإنجاح مشروع المدرسة الرقمية، أوصت الوصاية بإنجاز 5 عمليات في آجال أقصاها 30 سبتمبر القادم، ويتعلق الأمر باستلام وتسليم الألواح الإلكترونية ولواحقها بحضور المهندس أو التقني المختص بالمديرية، بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية مع إمضاء محضر، وكذا تشغيل أجهزة الطابلات وحامل الشحن والتأكد من وظيفيتهما، إلى جانب إعادة توزيع الكتب على المدارس، ووضع الألواح الرقمية تحت تصرف التلاميذ قبل 27 سبتمبر القادم.

وبخصوص، محور عمليات الدعم والتضامن المدرسي، حثت الوصاية على ضرورة العمل على إنشاء وتهيئة “مطاعم مركزية” لتعميم الاستفادة من الوجبات الساخنة قصد القضاء على الوجبات الباردة، إلى جانب إعداد رزنامة لنقل التلاميذ إلى وحدات الكشف والمتابعة قصد الفحص الطبي قبل تاريخ 31 أوت الجاري.

وفي مجال الأجور والمخلفات، أكدت الوزارة على تفويض الاعتمادات الخاصة بمختلف المخلفات بعنوان 2022 في آجال أقصاها 20 أوت الجاري، بدءا بتفويض الاعتمادات الخاصة بمخلفات الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين قبل 15 أوت، مع تفويض الاعتمادات المالية الخاصة بمخلفات المنتسبين لجهازي الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية.