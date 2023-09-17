5 فوائد مذهلة لتناول القرنفل.. تعرف عليها

كشف خبراء أن لتناول القرنفل 5 فوائد صحية تشجع على إدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي، بحسب ما نشرته النسخة الإنجليزية من موقع Jagran.

يحتوي القرنفل على الألياف، والفيتامينات، والمعادن؛ لذلك فإن استخدام فصوصه لإضافة نكهة إلى الطعام يمكن أن توفر بعض العناصر الغذائية المهمة؛ حيث إن ملعقة صغيرة من قرنفل مطحون تحتوي على كربوهيدرات، وألياف، ومعادن وفيتامينات مثل المنجنيز، وفيتامين ك، وفيتامين ج.

كما أنه منخفض السعرات الحرارية، وبالإضافة إلى العناصر الغذائية المذكورة أعلاه، تحتوي الفصوص المطحونة على كميات صغيرة من الكالسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين هـ، وفيما يلي نذكر فوائد القرنفل وأضراره.

وجاء في تقرير موقع Jagran أن استخدامات القرنفل تتنوع لأغراض تهدئة اضطراب المعدة وتقليل الانتفاخ وتحسين الهضم ودعم نسبة السكر في الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية لكن ما شاع عنه أنه مهدئ قوي لآلام الأسنان.

وأضاف أن هناك 5 فوائد تجعل الأفراد لا يستغنون عنه:

1. تعزيز جهاز المناعة

توفر حفنة من توابل القرنفل الغنية بمضادات الأكسدة حماية من الجراثيم الضارة وتعزز الصحة العامة.

2. علاج آلام الأسنان واللثة

يساعد القرنفل، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا وكمُسكن، في علاج آلام الأسنان والوقاية من أمراض اللثة وتحسين رائحة الفم.

يمكن وضع القليل من زيت القرنفل على قطعة صغيرة من القطن الطبي لتهدئة وعلاج موضع الألم في الفم.

3. يقي من مشاكل التنفس

يحتوي القرنفل على مجموعة متنوعة من الخصائص التي تساعد في تقليل المخاط والبلغم مما يسهم بفاعلية في حل بعض مشكلات الجهاز التنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية والربو والحساسية.

4. يقي من السرطان

يساعد القرنفل في الوقاية من بعض أنواع السرطان، حيث تم اكتشاف أن مستخلص توابل القرنفل يمتاز بقدرة فعالة على منع نمو الورم وقتل الخلايا التالفة. كما يقلل القرنفل من الالتهابات ويمنع الإصابة ببعض أنواع السرطان، بخاصة سرطان الثدي، بفضل محتواه من مضادات الأكسدة.

5. يقوي العظام

أظهرت مستخلصات القرنفل آثار مفيدة للعظام، حيث يعد المستخلص المائي الكحولي لتوابل القرنفل مصدرًا غنيًا للمواد الكيميائية الفينولية، بما يشمل مركب الأوجينول ومشتقاته، والتي تتميز بتأثيرها القمعي على أمراض العظام، بخاصة هشاشة العظام.

طريقة استخدام القرنفل؟

يمكن استخدام حبوب القرنفل كاملة أو مطحونة، وذلك إما بمضغها أو شرب منقوعها أو بعد غليها مع الماء أو شرب الشاي المحتوي على قرنفل للحصول على فوائد مغلي القرنفل.

كما يمكن إضافتها مطحونة إلى الوجبات الرئيسية والمخبوزات.

أيضا يمكن الاستفادة من فوائده تحت اللسان كمضاد بكتيري، أو مضغه على الريق صباحاً؛ للتخلص من رائحة الفم الكريهة أو الغثيان الصباحي.