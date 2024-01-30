5 قتلى في حادث مرور بعين الدفلى

أسفر حادث مرور وقع مساء الإثنين، على الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بلديتي عين السلطان وخميس مليانة بولاية عين الدفلى، عن مقتل 5 أشخاص.

وحسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فقد سجّل الحادث تحت جسر الطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية عين السلطان. بعد اصطدام بين شاحنة وسيارة.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 27 سنة و35 سنة. وقد تم تحويلهم من طرف أعوان الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وتودي حوادث المرور بأرواح المئات من مستعملي الطريق في الجزائر كل سنة. حيث سجّلت 1836 حالة وفاة جراء هذه الحوادث على المستوى الوطني في 2023.