5 قتلى و7 جرحى في اصطدام سيارتين بعين الترك في وهران

توفي 5 أشخاص بينهم طفلة في الـ10 من العمر، وأصيب 7 آخرون بجروح، في حادث مرور خطير، وقع منتصف ليل السبت، في كاب فالكون بعين الترك، في ولاية وهران.

وحسب ما أفاد به بيان للحماية المدنية، فقد وقع الحادث على إثر تصادم سيارتين في حدود منتصف الليل و45 دقيقة. ما أسفر عن مقتل 3 رجال وامرأة وطفلة، تتراوح أعمارهم بين 10 و35 سنة.

كما سجلت الحماية المدنية إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم طفل في الخامسة من العمر، حيث تم إسعافهم وتحويلهم على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى مجبر تامي في عين الترك.

20 جريحا في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بنخلة في وهران

وفي 5 أوت 2022، أصيب 20 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور خطير وقع بوهران، بعد انحراف حافلة لنقل المسافرين واصطدامها بنخلة.

الحادث وقع حسب ما ذكرته مصالح الحماية المدنية، قرب مقر الولاية، وقد أسفر عن إصابة 20 مسافرا تتراوح أعمارهم بين 21 و64 سنة بإصابات متفاوتة.

وقد تمّ تحويل 15 جريحا نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران الجامعي، في حين أسعف 5 جرحى في مكان الحادث.

3 قتلى في حادث مرور خطير ببومرداس

كما توفي 3 أشخاص وأصيب اثنان بجروح في حادث مرور خطير، على مستوى الطريق الوطني رقم 12، بمنطقة الناصرية في ولاية بومرداس.

وحسب ما ذكرته مصالح الحماية المدنية، فقد وقع الحادث بعد انحراف سيارة سياحية، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 6 و54 سنة، وجرح اثنين آخرين بين 8 و34 سنة.

وتمّ إسعاف الجريحين في مكان الحادث، قبل تحويلهم إلى المصالح الاستشفائية، فيما نقل جثامين المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث.

غرق شاب في العشرينات بشاطئ الصغيرات في بومرداس

وفي 16 جويلية 2022، توفي شاب في الـ22 من العمر غرقا بشاطئ الصغيرات في بومرداس، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

حيث تدخلت الوحدة البحرية للحماية المدنية في زموري، وأفراد من مركز الحراسة بشاطيء الصغيرات لأجل إنقاذ الغريق، قبل أن يعثر عليه متوفيا في عين المكان، ليتمّ تحويل جثمانه إلى المركز الصحي بزموري.

غرق 3 أطفال في بركة مائية بسبدو في تلمسان

وفي 12 جويلية 2022، انتشل أعوان الحماية المدنية بتلمسان، 3 جثت لأطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة، بعد غرقهم في بركة كبيرة للسقي الفلاحي.

الحادث وقع، حسب بيان لذات المصالح، بالمكان المسمى قرية الصيادة، في القطيبات، ببلدية القور، في دائرة سبدو. في حدود الساعة 17:05 مساء.

وقد تدخّل 6 غطاسين تابعين للحماية المدنية لانتشال جثث الضحايا، الذين كانوا في نزهة قرب مكان الحادث.

وأشار بيان الحماية المدنية إلى أن أسباب الغرق تظل مجهولة، إلى حين ظهور نتائج التحقيقات التي تجريها المصالح الأمنية.

3 قتلى في حادث مرور خطير بقالمة

وفي 3 جويلية 2022، توفي 3 أشخاص وأصيب اثنان بجروح في حادث مرور خطير بقالمة، بعد انحراف وانقلاب سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني 102.

الحادث وقع عصر الأحد، بالقرب من قرية عين التراب على مسافة 6 كلم عن بلدية تاملوكة. وراحت ضحية له رجلان وامرأة تتراوح أعمارهم بين 23 و34 سنة.

كما تمّ إسعاف شخصين تتراوح أعمارهم بين 26 و28 سنة، بعد تعرّضهم لإصابات مختلفة، قبل نقلهم إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتاملوكة.

5 غرقى في شواطئ بومرداس في يوم واحد

وفي 2 جويلية 2022، تدخلت مصالح الحماية المدنية لإنقاذ 5 غرقى على مستوى شواطئ بومرداس. بينهم ثلاثة متوفيّن.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد وقعت حوادث الغرق بشواطئ بروك في قورصو، شاطئ التخييم في زموري، وشاطئ الدلفين ببومرداس.

وتوفي في هذه الحوادث شاب في الـ32 من العمر بشاطئ التخييم في زموري، وآخر في الـ20 بشاطئ الدلفين.

بالمقابل، كان الضحية الثالث في عداد المفقودين، حيث استمرّت عملية البحث عنه في شاطئ بروك غير المحروس على مستوى بلدية قوروصو، منذ منتصف ليلة أمس.

وظهر السبت، أعلنت الحماية المدنية عن العثور على جثة الغريق المفقود. وهو شاب يبلغ من العمر 23 عاما.

وقد عثر على الضحية متوفيا في عين المكان. قبل أن يتمّ نقله إلى مصلحة حفظ الجثث في مستشفى الثنية.

حريق يأتي على 8 هكتارات من الحبوب في تيارت

وفي 22 جوان 2022، شبّ حريق في حقل للحبوب في سوقر بولاية تيارت. ما أسفر عن تلف 8 هكتارات من محصول الشعير، ونصف هكتار من الخرطال.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تمكّن الأعوان المتدخّلون من السيطرة على الحريق الذي وقع على مستوى منطقة سيد العابد.

وقد سمح تدخّل أعوان الحماية المدنية بحماية 97 هكتارا من الشعير، و17.5 هكتار من الخرطال، يؤكد البيان.

إخراج رجل من بئر بعمق 16 مترا في تيزي وزو

وفي 20 جوان 2022، تمكّن أعوان الحماية المدنية في تيزي وزو من إنقاذ رجل غرق في بئر بعمق 16 مترا، بمنطقة بوغني.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد وقع الحادث بالمكان المسمى تينيري ببلدية مشطراس، حيث تمكّن الأعوان المتدخّلون من إخراج المواطن على قيد الحياة، مع إصابته بجروح، استدعت نقله إلى مستشفى بوغني.

إنقاذ طفل غرق في بئر بعمق 50 مترا في غليزان

وفي 18 جوان 2022، تمكن أعوان الحماية المدنية في غليزان، من إنقاذ طفل (12 سنة) بعد غرقه في بئر جافّ بعمق 50 مترا في منطقة يلل.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد وقع الحادث ببلدية سيدي سعادة، في حدود الساعة السابعة من مساء الجمعة.

وقد تدخّل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة يلل، في ظرف زمني وجيز بعد تلقّي اتصالات من المواطنين عبر الرقم الأخضر (14).

“وكانت عملية الإنقاذ في غاية الدقّة و الإحترافية من طرف فرقة النجدة المتدخلة، مع العلم أن عمق البئر كان في حدود 50 مترا، وبقطر لا يتجاوز 1.5 المتر”، حسب البيان.

وبعد إخراج الطفل من البئر، قدّمت له الإسعافات الأولية، قبل إجلاءه إلى العيادة متعددة الخدمات بيلل، بعد إصابته بجرح في الرأس وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

حادث أليم.. قطار تلمسان يدهس امرأة مع ابنها

وفي 8 جوان 2022، توفيت امرأة في تلمسان، بعد أن دهسها قطار على مستوى سكة الحديد في حيّ الرحمة بمدخل منطقة ولاد ميمون.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تعرّضت الضحية البالغة من العمر 40 سنة، إلى الدهس رفقة ابنها ذو السنوات الـ7، في حدود الساعة 8:30 صباح الأربعاء.

وفي حين توفيت السيّدة في عين المكان، أصيب الطفل بحروح وكسور بليغة، استدعت نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

توقّف سير القطارات بين الثنية وتيزي وزو بعد سقوط كابل كهربائي

وفي 22 ماي 2022،أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يوم الأحد في بيان، عن اضطرابات في سير القطارات على خطّ الثنية-واد عيسي في تيزي وزو ذهابا وإيابا، بعد سقوط كابل كهربائي.

وحسب بيان الشركة، فقد تسبّب الحادث المسجّل، في انقطاع التزويد بالطاقة الكهربائية ما بين محطتي الثنية وواد عيسي.

وستتوقّف القطارات المتوجّهة من الجزائر نحو واد عيسي، عند محطة الثنية. في حين تواصل قطارات الخطوط الكبرى سيرها بشكل عادي، لعدم اعتمادها على الطاقة الكهربائية.