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الجزائر
عشية عيد دموية..

5 قتلى و9 جرحى في حوادث مرور بمستغانم وتيارت

عثمان ابراهيم/ لوز محمد أمين
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5 قتلى و9 جرحى في حوادث مرور بمستغانم وتيارت
أرشيف

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث سير مميت عند محور الدوران بالمدخل الشرقي لعاصمة ولاية مستغانم، وأفادت مصالح الحماية المدنية على لسان المكلف بالإعلام السيد “محمدي منصور” بأن الحادث وقع عشية عيد الفطر، على الساعة 19سا05د بالمدخل الشرقي لميناء مستغانم، وتمثل في اصطدام 3 سيارات، ما خلف 03 قتلى و05 جرحى تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل جثث المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى شيغيفارا بمستغانم، وقد تدخلت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا وباشرت التحقيق في الحادث لتحديد أسبابه.
وبولاية تيارت، شهد الطريق الوطني رقم 14، في آخر يوم من الشهر الفضيل، وقوع حادث مرور أليم راحت ضحيته فتاة، فيما أصيب باقي أفراد عائلتها بجروح متفاوتة، جراء انحراف وانقلاب سيارة من نوع فولسفاغن بالطريق الرابط بين مدينة تيارت وبلدية الدحموني، فيما وقع حادث آخر بالطريق الرابط بين بلدية ملاكو ومدينة تيارت، خلف جريحا واحدا، على إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية، أين تم نقل الجرحى إلى مستشفى يوسف الدمرجي لتلقي العلاج، فيما وقع حادث آخر على مستوى أحد شوارع بلدية عين الذهب، في اليوم نفسه، على إثر اصطدام سيارة من نوع داسيا لوقان بدراجة نارية، ما خلف وفاة شاب يبلغ من العمر 21 سنة، وإصابة مرافقه 23 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، أين تم نقله على وجه السرعة إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الهاشمي عبد الكريم بذات المدينة لتلقي العلاج.

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