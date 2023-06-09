5 لاعبين جدد في قائمة تونس عشية مواجهة “الخضر”

كشف اتحاد تونس لِكرة القدم، الجمعة، عن قائمة تضمّ 26 لاعبا يُمثّلون منتخب “نسور قرطاج” في مقابلتَين إحداهما أمام الجزائر.

وتتبارى تونس ضدّ المُضيّف منتخب غينيا الإستوائية في الـ 17 من جوان الحالي، بِرسم الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. ثمّ أمام “مُحاربي الصّحراء” ودّيا بِعنابة، في الـ 20 من الشهر ذاته.

وبرز في اللائحة 5 لاعبين جدد لم يسبق لهم ارتداء زيّ منتخب تونس للأكابر: يوجد بينهم ثلاثة بِعمر لا يتجاوز 20 سنة، وهم: الحارس إدريس العرفاوي (18 سنة) من الفريق الرّديف لِنادي دينزه البلجيكي، ومتوسّط الميدان عبيد أسامة (20 سنة) من النجم الساحلي، والجناح محمد الضّاوي (20 سنة) من الأهلي المصري.

كما جلب النّاخب الوطني التونسي جلال القادري 14 لاعبا ينشطون خارج الوطن في: إنجلترا، وألمانيا (2)، وفرنسا (3)، وبلجيكا، وتركيا، وسويسرا، واليونان، والدانمارك (2)، والإمارات، واليابان.

فضلا عن ذلك، اعتمد جلال القادري على 12 لاعبا، شاركوا أو تابعوا من دكّة البدلاء المواجهة الودّية أمام الضّيف الجزائري في جوان 2021، والتي حسمها رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي لِمصلحتهم بِثنائية نظيفة.

وبِالمُقابل، سُجّل غياب 3 لاعبَين تونسيَين مُخضرمَين: متوسّط الميدان الهجومي وهبي خزري (32 سنة) من نادي مونبلييه الفرنسي، الذي وضع حدّا لِمشواره الدولي مع المنتخب، بعد خوضه كأس العالم في أواخر السنة الماضية. والمهاجم يوسف المساكني (32 سنة) من فريق العربي القطري. ومتوسّط الميدان الدّفاعي إلياس الصخيري (28 سنة/ 54 مباراة دولية) من نادي كولن الألماني. عِلما أن المساكني والصخيري حضرا وقائع مُواجهتَي ليبيا في مارس الماضي، لِحساب تصفيات “كان” 2024.