5 لاعبين جزائريين جدد أمام أوغندا وماندي قائدا

كشف اتحاد الكرة الجزائري عصر الإثنين، النّقاب عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في مواجهة المُضيّف الأوغندي.

وغاب خمسة لاعبين شاركوا أساسيا ضدّ غينيا كوناكري، وهم: محمد الأمين توغاي، ورامز زروقي، وياسين براهيمي، وياسين بن زية، وأمين غويري، مع الإشارة إلى أن متوسط الميدان براهيمي مُصاب على مستوى أوتار الرّكبة، وأبعده طبيب “مُحاربي الصّحراء” عن خوض هذه المواجهة.

وبِالمُقابل، جلب النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش 5 عناصر جديدة وأساسية، وهي: محمد الأمين مدني، وإسماعيل بن ناصر، وحسام عوّار، وبغداد بونجاح، ومحمد الأمين عمّورة. ما يعني أن نصف التشكيلة الأساسية – تقريبا – تغيّر، مقارنة بِمباراة غينيا كوناكري الخميس الماضي.

ومنح التقني السويسري المدافع عيسى ماندي شارة القائد، وهو امتياز ناله سابقا ياسين براهيمي.

واستغنى بيتكوفيتش عن لاعب واحد فقط في مباراة أوغندا (غير موجود في دكّة البدلاء)، وهو المدافع محمد الأمين توغاي.

حراسة المرمى: أنطوني ماندريا.

خطّ الدّفاع: يوسف عطال، ريان آيت نوري، عيسى ماندي، محمد الأمين مدني.

خطّ الوسط: نبيل بن طالب، إسماعيل بن ناصر، حسام عوار.

خطّ الهجوم: سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح، محمد الأمين عمّورة.