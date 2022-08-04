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رياضة

5 لاعبين محلّ تجاذب بين بلماضي وديشان

علي بهلولي
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5 لاعبين محلّ تجاذب بين بلماضي وديشان

يوجد خمسة لاعبين جزائريين مُغتربين مُرشّحين بِقوّة في المستقبل القريب، للانضمام إلى “محاربي الصّحراء” أو منتخب فرنسا.

وتتمثّل أسماء هؤلاء اللاعبين الخمسة، وفقا لِتقرير نشره الموقع الفرنسي “لو 10 سبور”، الخميس، في (من اليسار إلى اليمين/ الصورة المُدرجة أدناه):

حسام عوار (24 سنة) متوسط ميدان نادي أولمبيك ليون الفرنسي حتى صيف 2023، الذي سبق له ارتداء زيّ فريق “الزّرق” للفئات الصّغرى، كما خاض مباراة ودّية واحدة مع أكابر المنتخب الفرنسي.

ياسين عدلي (22 سنة) صانع ألعاب نادي ميلان آسي الإيطالي حتى صيف 2026، وقد سبق له تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصّغرى.

أمين غويري (22 سنة) مهاجم نادي نيس الفرنسي إلى غاية صيف 2024، وهو لاعب سبق له تقمّص زيّ منتخبات “الديكة” للفئات الصّغرى.

ريان آيت نوري (21 سنة) مدافع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي حتى صيف 2026، وقد سبق له اللّعب في صفوف منتخبات فرنسا للفئات الصّغرى.

ريان شرقي (18 سنة) مهاجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي حتى صيف 2023، وهو لاعب سبق له أن تقمّص زيّ منتخبات “الديكة” للفئات الصّغرى.

وفي حال اتّخاذ هذا الخماسي أو بعضهم أو أحدهم قرار ارتداء زيّ “الخضر”، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيلجأ إلى “الفيفا” لِجلب الرّخصة الدولية.

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