5 مباريات بطابع “نهائي” تنتظرُ “الكناري” في رحلة البحث عن اللّقب

زينباور يرفضُ الضغط ويُلحُّ على خوض ما تبقى من البطولة مباراة بمباراة

سيكون فريق شبيبة القبائل مُجبرا على التعامل بحذر مع ما تبقى من المباريات الخمسة من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، إن أراد العودة إلى الواجهة المحلية في نهاية الموسم بالتتويج بلقب البطولة، على اعتبار أنّ الفريق يحتلُّ الصف الثاني في الترتيب العام من البطولة بمجموع 43 نقطة مع شباب بلوزداد، وبفارق نقطتين عن المتصدّر مولودية الجزائر.

وينتظر فريق شبيبة القبائل مواجهات حاسمة ستكون في مجملها أمام نواد تصارع من أجل ضمان البقاء في حظيرة الكبار في الموسم المقبل، في صورة شبيبة الساورة وترجي مستغانم وأولمبي الشلف، في وقت ستكون هناك مباراتان صعبتين ضدّ كل من مولودية البيض وكذا وفاق سطيف الذين يسعيان لتحقيق نتائج إيجابية بهدف البقاء على مقربة من موكب المقدمة ومن ثمّة مراقبة سباق “البوديوم”.

وستكون الشبيبة على موعد مع مواجهة مصيرية في الجولة 25 من البطولة المحلية في البيض أمام المولودية المحلية، في رحلة التأكيد على رغبة النادي في التتويج باللّقب، وهي المباراة التي ستكون صعبة بالنظر إلى طبيعة المنافس الذي يحتل الصف السادس في الترتيب العام للبطولة بـ 34 نقطة، قبل استقبال شبيبة الساورة في الجولة الموالية في مباراة لا تقلّ أهمية، مقارنة بسابقتها، وبالخصوص بالنسبة لأبناء بشار الذين يبحثون عن جمع نقاط البقاء، شأنهم في ذلك شأن نجم مقرة الذي سيستقبل أشبال زينباور في الجولة 27 في مهمّة البحث عن النقاط الثلاث ليس إلاّ، قبل استضافة وفاق سطيف لحساب الجولة 28، والمأمورية تبدو صعبة، قبل خوض مباراتين متبقيتين عن الجولتين 29 و30 من البطولة أمام ترجّي مستغانم على ملعب الأخير، ثمّ ملاقاة أولمبي الشلف على ملعب “حسين آيت أحمد” في تيزي وزو على التوالي، علما أنّ الترجي والأولمبي يبحثان بدورهما عن ضمان البقاء في نهاية المنافسة.

يحدث هذا في الوقت الذي يرفضُ فيه التقني الألماني فرض الضغط على لاعبيه من خلال الحديث عن لقب البطولة مُسبقا، على اعتبار أنّه كان صريحا في كلّ تصريحاته السابقة، عندما قال مرارا إنه ولاعبيه سيخوضون ما تبقى من عُمر البطولة مباراة بمباراة، من أجل إبعاد الضغط عن المجموعة وتفادي الدخول في ما لا تحمد عقباه.

وفي سياق آخر، تواصل الشبيبة التحضير لمباراة الجولة القادمة من البطولة أمام مولودية البيض، حيث يسعى زينباور ضمان أفضل جاهزية قبل التنقل إلى البيض، علما أنّ الشبيبة في لقاء الغد ستكون محرومة من خدمات إيدير مقدم المصاب على مستوى الكاحل، الأمر الذي سيجعل زينباور يعتمد على معمري في المحور، كما ينتظر الألماني تقارير من الطّاقم الطبّي بخصوص الرُباعي الدولي الذي غاب عن الفريق بسبب مشاركته مع المنتخب المحلّي في الدور التصفوي الأخير من بطولة إفريقيا للاّعبين المحليين أمام غامبيا، ويتعلق الأمر بكل من مداني، آخريب، بركان وبوجمعة.