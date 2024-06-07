5 مخاطر صحية لتناول الطعام بسرعة 

كشفت دراسة طبية أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة لديهم خطر أكبر للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، والتي تشمل أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.

كما أن الأكل السريع مرتبط بزيادة الوزن أو السمنة، لأنه قد يعطل هرمونات الأمعاء التي تساعد على تنظيم الشهية وتخبرك عندما تكون قد شبعت، وفقا لموقع medicalnewstoday.

ماهي الاضرار التي يسببها الأكل بسرعة؟

السمنة

يرتبط الأكل السريع بزيادة خطر زيادة الوزن أو السمنة، لذلك ليس من المستغرب أن يرتبط المضغ الأقل والأكل بسرعة باستهلاك المزيد من الطعام والسعرات الحرارية.

مرض السكري

الأكل السريع في حد ذاته لا يسبب مرض السكري من النوع الثاني، ولكن من الممكن أن يؤدي تقليص طعامك بشكل معتاد إلى إعطاء جسمك دفعة إضافية في هذا الاتجاه.

متلازمة التمثيل الغذائي

ترتبط مقاومة الأنسولين ارتباطا وثيقا بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة ليس فقط بمرض السكري، ولكن أيضا أمراض القلب والسكتة الدماغية.

الاختناق

يزيد الأكل السريع من خطر الاختناق نتيجة دخول الطعام في مجرى الهواء مما يعيق التنفس.

التهاب المعدة

تم ربط الأكل السريع بالتهاب المعدة التآكلي، وهو التهاب يؤدي إلى تآكل بطانة المعدة، مما يسبب فواصل سطحية أو تقرحات عميقة في بعض الأحيان، حسب موقع cleaneatingmag

كيف تبطئ وتيرة الأكل؟

تساعد هذه النصائح في إبطاء وتيرة تناول الطعام، وربما حتى خسارة بعض الوزن الزائد:

شرب ماء

للمساعدة في ملء معدتك، ينصح بشرب الماء قبل تناول الوجبات، وشرب رشفات أخرى بين الطعام.

المضغ جيدا

امضغ الطعام جيدا، ولا تضيف لقمة أخرى حتى يصبح فمك فارغا تماما الأمر الذي يؤدي إلى تحسين عملية الهضم.

تقييم مستوى الجوع

الاستماع إلى إشارات الجوع في جسمك يمكن أن يساعد في تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها، حدد مدى شعورك بالجوع – أو الشبع – قبل تناول الطعام، وفي منتصف الوجبة، وبعد الانتهاء من تناول الطعام.

استخدام أطباق أصغر

بدلا من تكديس الطعام على طبق كبير، ينصح بتقديم الوجبات على أطباق صغيرة، حتى يبدو ممتلئا وسينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل.

تنظيف أسنانك

عندما تغسل أسنانك تشعر بأن رغبتك في تناول الطعام انتهت، وستمنع نفسك من تناول المزيد منه.

منع الجوع

لا تمضي أكثر من أربع ساعات دون تناول الطعام لتجنب الشعور بالجوع المفرط حتى لا تأكل بسرعة أو تأكل أكثر من حاجتك، وفقا لموقع lesliebeck

هي المدة التي يجب أن يستغرقها تناول الوجبة؟

يتفق الخبراء على أن المعدة تستغرق حوالي 20 دقيقة لتخبر الدماغ بأنها وصلت إلى مرحلة الشيع، لذلك ينصح بمحاولة تمديد وجباتك لتستمر على الأقل لوقت أطول.