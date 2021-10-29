5 مشاريع لترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي

بموجب اتفاقية بين وزارة الصناعة ووزارة الانتقال الطاقوي

أطلق وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة زيان بن عتو، الخميس، خمسة مشاريع تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة عبر صفحتها الرسمية في “فايسبوك”، أن هذه المشاريع جاءت طبقا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الصناعة ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، والموقّعة بتاريخ 15 أفريل الفارط. ويتعلق الأمر بكل من مشروع التصنيع المحلي لسخان الماء بالطاقة الشمسية، واعتماد التدقيق الطاقوي كإجراء لترشيد استعمال الطاقة، وتكوين مسيري الطاقة ومشروع يتعلق باستخدام طاقة الكتلة الإحيائية في إنتاج بعض المواد لاسيما الإسمنت، ومشروع آخر يخص تصنيع الألواح الشمسية.

وأضاف المصدر، أن اللقاء المخصص لإطلاق هذه المشاريع حضره عدد من الفاعلين في القطاعين ومسؤولو بعض الهياكل الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، هذا الأخير الذي أكد أن بعث هذه المشاريع تندرج ضمن تجسيد الأهداف التنموية المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية كبيرة لمسألة ترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وإحلال الواردات بالاعتماد على دعم الشعب الصناعية الواعدة.

وذكّر الوزير، أن اتفاقية التعاون المشتركة بين كل من وزارتي الصناعة ووزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة تعدّ إطارا مناسبا للمؤسسات الصناعية الوطنية في مسار النجاعة الطاقوية وعقلنة استهلاكها الطاقوي دون التأثير على مستوى إنتاجها، فضلا عن تحسين تنافسيتها وتمكينها من اقتحام الأسواق الخارجية وترقية صادراتها.