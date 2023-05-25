5 مقاعد للجزائر في انتخابات منظمة العمل العربية

تحصلت الجزائر على خمسة مقاعد في انتخابات الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية في مصر، حسب بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأسفرت هذه الانتخابات التي أجريت خلال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي بمصر بين 22 و29 ماي، عن فوز ممثلي الجزائر بعدة مقاعد في مختلف الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية.

فقد تم انتخاب كل من:

رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، عضوا أصليا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن فريق أرباب العمل.

ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور تلي، عضوا أصليا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن فريق العمال،

ممثل الحكومة بوعلام عيساوي، عضوا في لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي.

كما تم اقتراح كل من:

فريدة عمايدية، في لجنة المرأة وممثلة العمال،

وسعاد برودي، عضوا في لجنة المرأة ولجنة المالية.

وقدمت الجزائر بالمناسبة، دعوة رسمية لاحتضان اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ 99، يضيف ذات البيان.