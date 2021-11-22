5 مكاسب لمساعدي ومشرفي التربية

منها السكن الاجتماعي ودورة استثنائية للترقية

أعلنت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، عن جملة المكاسب لصالح المساعدين والمشرفين التربويين، إذ تقرر الذهاب للتسوية النهائية لملف منتسبي الرتب الآيلة للزوال قبل صدور القانون الأساسي الجديد، مع إمكانية برمجة دورة ثانية “للمشرفين التربويين” للمشاركة في مسابقة الترقية وتمكينهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي بولايات الجنوب.

وكشفت النقابة نتائج اللقاء الذي جمعها بوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إذ أعلنت الحصول على خمسة مكاسب، ويتعلق الأمر بالتسوية النهائية لملف منتسبي الرتب الآيلة للزّوال (مساعد التربية ومساعد رئيسي للتربية) قبل صدور القانون الأساسي الجديد وهو المكسب الذي سيمكّن هذه الفئة من الاستفادة من الأحكام الانتقالية، في القانون الأساسي الجديد، بالإضافة إلى برمجة دورة ثانية “للمشرفين الرئيسيين للتربية”، للمشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة “مستشار التربية”، عملا بأحكام الرخصة الاستثنائية، مع إمكانية تنظيم دورة ثانية “للمشرفين التربويين” للمشاركة في مسابقة الترقية إلى “رتبة مشرف رئيسي للتربية”، على أن تكون المناصب المالية المدرجة تتناسب وعدد المرشحين للمسابقة تثمينا للخبرة المهنية المكتسبة خلال المسار المهني .

ونقلت النقابة موافقة الوزير، على تحيين النص القانوني المتعلق بتوحيد المستحقات المالية في الامتحانات الرّسمية بين مختلف الأسلاك، على أن تكون التّعويضات على أساس الوظيفة في المركز لا على أساس شهادة الراتب، فيما التزمت الوصاية بالعمل على تعديل أحكام المنشور الوزاري رقم 81 لتمكين المساعدين والمشرفين التربويين من السكن الاجتماعي العمومي المخصص لولايات الجنوب.