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ضمن مبادرة لشركة "بال ألجيري"

5 مكتبات جوارية لأطفال الجزائر قبل نهاية العام

كريمة خلاص
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5 مكتبات جوارية لأطفال الجزائر قبل نهاية العام

استفاد أطفال بسكرة، منذ أيام، من المكتبة الجوارية التي بادرت بها شركة “بال ألجيري” لصالحهم، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق لـ 20 نوفمبر، من أجل تمكينهم من خدماتها التعليمية والتثقيفية في جو يجمع بين الجد والمرح.

وتندرج هذه المكتبة الأولى ضمن مشروع لفائدة ولايات الجنوب وأطفاله بالتحديد يحمل شعار “بالضحك نتعاونو” يتضمن إطلاق خمس مكاتب جوارية في كل من برج باجي مختار بسكرة وأدرار وجانت وكذا الجزائر العاصمة، حيث يوضع في متناول الأطفال كتب وأجهزة إعلام آلي وألعاب وكذا مؤطرون مؤهلون، من أجل تمكين الأطفال من التعلم والترفيه بشكل يقرب ويحبب العملية التعليمية والتثقيفية.

وقد تم لأجل ذلك تطوير مسار دراسي من قبل خبراء في مجال الطفولة يرافقون الأطفال والشباب، يتضمن عدة ورشات في مجالات ومواضيع مختلفة تبدأ من استكشاف العالم الذي نعيش فيه ويحيط بنا إلى التوعية بالتغذية السليمة وكذا حماية البيئة التي تحيط بنا.

وقد ساعدت جمعية “ناس الخير” وكذا السلطات المحلية في أن يرى المشروع النور من خلال تقديم الدعم والتسهيلات الممكنة لفائدة الأطفال.

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