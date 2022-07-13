-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
العرض يخص منتسبي قطاع التربية

5 ملايين لقضاء 10 أيام رفقة العائلة بتونس

ع. تڤمونت
  • 2232
  • 0
5 ملايين لقضاء 10 أيام رفقة العائلة بتونس
أرشيف

كشف مكتب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن تنظيم مخيم صيفي بمدينة “سوسة” التونسية ابتداء من 22 جويلية الجاري إلى غاية 25 أوت الداخل وقد تم توزيع برنامج هذه الرحلات السياحية على ثلاث دفعات مدة كل واحدة منها 10 ليال، حيث سيقيم منخرطو المنظمة النقابية المذكورة رفقة عائلاتهم بشقق متنوعة ومجهزة ومؤثثة ومكيفة بأسعار تتراوح بين 45 و50 ألف دينار لكل عائلة مع تحملها لمصاريف النقل.

وحدد بيان المنظمة النقابية المذكورة انطلاق أول دفعة باتجاه الجارة تونس خلال الفترة الممتدة بين 22 جويلية والفاتح أوت فيما ستكون الدفعة الثانية خلال الفترة الممتدة بين الفاتح والحادي عشر أوت أما الدفعة الثالثة فستكون بين 11 و25 أوت الداخل.

وأشارت النقابة إلى أن سعر الإقامة بشقة ذات غرفة واحدة قريبة من البحر بمدينة سوسة يبلغ 4.5 مليون سنتيم فيما يبلغ سعر إقامة عائلة بشقة ذات غرفتين 5 ملايين سنتيم مع تحمل مصاريف النقل ذهابا وإيابا.

وحدد المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يوم 22 جويلية الجاري كآخر أجل للتسجيل على مستوى مكاتبها الولائية علما أن الرحلات تقام دون قرعة.

مقالات ذات صلة
مطالب بإلغاء “البكالوريا الفرنسية” بالجزائر

مطالب بإلغاء “البكالوريا الفرنسية” بالجزائر

أبراج سكنية تشيد بطرق فوضوية في وهران

أبراج سكنية تشيد بطرق فوضوية في وهران

تجاوزات في إبرام الصفقات العمومية بوزارة الصحة

تجاوزات في إبرام الصفقات العمومية بوزارة الصحة

فتح 9 معابر حدودية بين الجزائر وتونس بداية من الجمعة

فتح 9 معابر حدودية بين الجزائر وتونس بداية من الجمعة

العثور على قنبلة بحوزة طفلين في عمارة بخنشلة

العثور على قنبلة بحوزة طفلين في عمارة بخنشلة

كورونا تُرقد 38 جزائريا في المستشفيات ونظام صارم لاستقبال الحجاج

كورونا تُرقد 38 جزائريا في المستشفيات ونظام صارم لاستقبال الحجاج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد