5 ملايين لقضاء 10 أيام رفقة العائلة بتونس

العرض يخص منتسبي قطاع التربية

كشف مكتب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن تنظيم مخيم صيفي بمدينة “سوسة” التونسية ابتداء من 22 جويلية الجاري إلى غاية 25 أوت الداخل وقد تم توزيع برنامج هذه الرحلات السياحية على ثلاث دفعات مدة كل واحدة منها 10 ليال، حيث سيقيم منخرطو المنظمة النقابية المذكورة رفقة عائلاتهم بشقق متنوعة ومجهزة ومؤثثة ومكيفة بأسعار تتراوح بين 45 و50 ألف دينار لكل عائلة مع تحملها لمصاريف النقل.

وحدد بيان المنظمة النقابية المذكورة انطلاق أول دفعة باتجاه الجارة تونس خلال الفترة الممتدة بين 22 جويلية والفاتح أوت فيما ستكون الدفعة الثانية خلال الفترة الممتدة بين الفاتح والحادي عشر أوت أما الدفعة الثالثة فستكون بين 11 و25 أوت الداخل.

وأشارت النقابة إلى أن سعر الإقامة بشقة ذات غرفة واحدة قريبة من البحر بمدينة سوسة يبلغ 4.5 مليون سنتيم فيما يبلغ سعر إقامة عائلة بشقة ذات غرفتين 5 ملايين سنتيم مع تحمل مصاريف النقل ذهابا وإيابا.

وحدد المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يوم 22 جويلية الجاري كآخر أجل للتسجيل على مستوى مكاتبها الولائية علما أن الرحلات تقام دون قرعة.