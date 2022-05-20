5 مليار دولار من الصادرات على المدى المتوسط

هدف وزارة الطاقة في الصناعة البتروكيماوية:

أفاد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الخميس، أنه من بين الأهداف المسطرة من طرف الوزارة، في مجال الصناعة البتروكيماوية، بلوغ تصدير 5 مليار دولار على المدى المتوسط مقابل 1.2 مليار دولار حاليا، حسب بيان للوزارة.

وجاءت تصريحات وزير الطاقة، التي نقلها البيان، خلال إشرافه على مراسم التوقيع على عقد بين مجمع سوناطراك والمجمع الصيني CNTIC/LPEC لإنجاز مركب لإنتاج “ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر” (MTBE)، المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص، وهو الوقود الذي عمم استعماله في البلاد منذ سنة 2020.

وخلال هذه المراسم التي جرت بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والمدير العام للبنك الوطني الجزائري، أكد وزير الطاقة “بأن من بين الأهداف التي يسعى القطاع إلى تحقيقها على المدى المتوسط هو تحويل أكثر من 50 بالمائة من الإنتاج الأولي للمحروقات مقابل 32 بالمائة حاليا”.

ومن بين الأهداف المسطرة كذلك، يقول الوزير، “خلق 4.000 فرصة عمل إضافية مباشرة وتصدير 5 مليارات دولار مقابل 1، 2 مليار دولار حاليا وزيادة بـ500 بالمائة من القيمة المضافة الحالية”.

وفي هذا السياق، أبرز عرقاب أن تطوير الصناعة البتروكيماوية تعتبر من “أهم المحاور المعتمدة لتحقيق هذا الهدف”، يضيف نفس المصدر.

وبخصوص إنجاز مركب إنتاج الـ”ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر”، المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص، أكد وزير الطاقة أن هذا المشروع سيساهم “في تثمين الميثانول المنتج بمركب CP1Z من خلال استخدامه كمواد وسيطة لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر، تطوير المهارات الجزائرية في هذا المجال وخلق مناصب شغل وكذا تشجيع المناولة الوطنية”.

كما أشار وزير الطاقة أن هذا المشروع، الممول من طرف البنك الوطني الجزائري في حدود 70 بالمائة، يندرج في إطار تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر بصفة عامة والمحروقات بصفة خاصة التي تعتبر محورا أساسيا في مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أقرته الحكومة بداية سنة 2020.

وأخيرا، أكد وزير الطاقة على دعمه “الكامل لإنجاز هذا المشروع ضمن الإطار الزمني الذي حدد له أي سنة 2025″، وفقا للبيان.