العملية تتم مجانا في ورشات معتمدة بالجزائر

5 موديلات لـ”سيتروان” معنية باستدعاء استبدال الوسائد الهوائية

حسان حويشة
5 موديلات لـ”سيتروان” معنية باستدعاء استبدال الوسائد الهوائية
ح.م

أعلنت علامة سيتروان الفرنسية عبر فرعها بالجزائر، استدعاء آلاف المركبات من 5 موديلات مصنعة بين 2009 و2019 متواجدة في السوق الجزائرية، من أجل مراجعات تتعلق بخلل في أنظمة الوسائد الهوائية.

ودعت سيتروان الجزائر في إعلان الاستدعاء، الذي اطلعت عليه “الشروق”، مستعملي طرازات “سي 3″ و”سي 4″ و”دي.أس 3″ و”دي.أس 4″ و”دي.أس 5” التي تم تصنيعها في الفترة ما بين 2009 و2019، إلى التوقف عن قيادتها.

ووفق البلاغ، فإن الوسائد الهوائية “تاكاتا” لهذه المركبات يمكن أن تضع حياة سائقيها في خطر، مشيرة إلى أنها تمثل خطرا على المستعملين في حالة وقوع حادث، إذ من الممكن أن تنفجر بقوة زائدة وتسبب إصابات خطيرة.

ويمكن لأصحاب المركبات المدرجة في القائمة الاطلاع إن كانت سياراتهم معنية أم لا بزيارة موقع سيتروان الجزائر ” citroen.dz”، أو الاتصال برقم 021995050، لتحديد موعد لاستبدال الوسائد الهوائية مجانا في ورشات معتمدة.

