5 مُصارعين يُمثّلون الجيدو الجزائري في بطولة العالم

شدّ المنتخب الوطني الجزائري للجيدو، الجمعة، الرّحال جوّا نحو الإمارات، للمشاركة في بطولة العالم لِهذه الرّياضة.

وتُجرى هذه المنافسة العالمية بِالعاصمة أبو ظبي، في فترة ما بين الأحد والجمعة المقبلَين.

وضمّت بعثة المنتخب الوطني للجيدو 5 مصارعين (الصّورة المُدرجة أدناه)، وهم: قيس مدثر (66 كلغ)، ورضوان مسعود (73 كلغ)، وياسر بوعمار (أقلّ من 100 كلغ)، ومحمد المهدي ليلي (أكثر من 100 كلغ)، وأمينة بلقاضي (أقلّ من 63 كلغ).

وتشهد البطولة العالمية مشاركة 672 مصارع يُمثّلون 109 بلد، على أن تكون هذه المحطّة فرصة لِحصد مزيد من النقاط في سبيل التأهّل للألعاب الأولمبية، المُقرّر تنظيمها بِالعاصمة الفرنسية باريس انطلاقا من الـ 26 من جويلية المقبل.