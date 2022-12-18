5 نصائح عملية لشد البشرة المترهلة

البشرة المشدودة هي بشرة نابضة بالحياة، وهي الحلم الذي يراود ملايين النساء اللواتي تقدمن بهن العمر، غير أن هناك العديد من الطرق للحصول على بشرة أكثر حيوية، ولكن قبل ذلك دعينا نتحدث عن أسباب ترهل الجلد.

التقدم في العمر

الكولاجين والإيلاستين مهمان جدا للبشرة لأنها تجعلها تبدو ممتلئة وناعمة وشابة، ومع ذلك، ومع تقدم العمر، يفقد الجلد تدريجيا هذه الأنسجة الضامة الداعمة كما تضعف عضلات الوجه مما يؤدي إلى ترهل الجلد.

التعرض للشمس

التعرض لأشعة الشمس هو سبب شائع لفقدان مرونة الجلد، حيث تدمر أشعة الشمس القوية خلايا البشرة، مما يزيد من آثار شيخوخة الجلد مع مرور الوقت. ولسوء الحظ، هذه ليست أخبارا جيدة للفتيات اللواتي يرغبن في الحصول على سمرة مثالية، لأن الأشعة فوق البنفسجية التي تمتصها النساء تؤدي أيضا إلى تكسير الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى تكوّن التجاعيد.

فقدان الوزن

إذا فقدت الوزن بسرعة كبيرة خلال وقت قصير، يمكن أن يصاب الجلد بالترهل، هذه الحالة شائعة جدا لدى الأشخاص الذين خضعوا لجراحة السمنة لأن بشرتهم غير قادرة على استعادة لونها، وقد يصاب الأشخاص الذين يفقدون الكثير من الوزن بسرعة من خلال ممارسة الرياضة والنظام الغذائي بخيبة أمل بسبب ترهل بشرتهم بعد الانضباط والعمل الجاد.

أسلوب حياة غير نشط

يمكن أن يساعد اتباع نمط حياة نشط في تقوية العضلات التي تدعم البشرة، حيث تساعد تمارين القلب والأوعية الدموية جنبا إلى جنب مع تدريب الوزن على إبقاء بشرتك بعيدا عن الترهل، لكن يميل الأشخاص غير النشطين إلى الإصابة بالجلد المترهل، في حين أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام غالبا ما يكون لديهم بشرة متينة وشابة.

نظام غذائي سيء

الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الأطعمة الدهنية والسكرية والمعالجة ولا يحصلون على ما يكفي من الفيتامينات، قد يعانون من ترهل الجلد، يساهم النظام الغذائي السيئ في تلف الخلايا المبكر والتهاب الجلد، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد.

على الرغم من أنه لا يمكنك فعل أي شيء حيال التقدم في السن، لكن لا يزال بإمكانك القيام بدورك لخلق بشرة مشدودة وشابة، وفي الواقع، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها الحصول على المظهر الذي تريدينه دون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

شرب كمية كافية من الماء

أظهرت الدراسات، أن معظم البالغين لا يشربون على الأرجح كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة أجسامهم، ولكن نظرا لأن أجسامنا تتكون من 50 إلى 70 بالمائة من الماء، فمن الضروري شرب ما يكفي لأكثر من مجرد ترطيب، وتضمن الكمية المناسبة من الماء كل يوم تزييت المفاصل وحماية الأنسجة، وهذا يشمل حماية البشرة، عن طريق الترطيب المناسب يجعل بشرتك ممتلئة ونضرة ومرنة، وتعمل على خلق توهج صحي، كما نشر في موقع seknd.

فيتامين “سي”

فيتامين “سي” هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي توفر حماية كبيرة ضد آثار الشيخوخة الضوئية، حيث تؤدي الضغوطات البيئية مثل الشمس والملوثات إلى إتلاف البشرة وترهلها وتجعدها بمرور الوقت، غير أنه يمكن التخفيف من هذه المشكلة بإضافة فيتامين “سي” إلى روتين العناية بالبشرة الذي يعمل على إصلاح هذا الضرر، وكذلك حماية الجلد من آثار الإجهاد التأكسدي، مع العلم ان هذا الإجهاد التأكسدي يحدث نتيجة عدم التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في أنسجة الجسم، وفقا لموقع dermcollective.

تمارين الوجه

يوجا الوجه هي نوع من التمارين التي قد تساعد على زيادة حجم عضلات الوجه، مما قد يجعله يبدو ممتلئا.

وكشفت دراسة أجريت في 2018 حول تأثير تمارين الوجه على ظهور الشيخوخة أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و65 عاما واللائي مارسن تمارين الوجه الروتينية المكونة من 32 تمرينا لمدة 20 أسبوعا، عن تحسن في بنية وجههن، على وجه التحديد، بدا الخدان العلوي والسفلي أكثر امتلاء، بحسب دراسة نشرها موقع medicalnewstoday.

استخدام عصير الليمون

يعتبر عصير الليمون مصدرا ممتازًا لفيتامين C وهو مفيد في إعادة بناء الكولاجين للبشرة مما يزيد من تلاشي خطوط الابتسامة والتجاعيد الأخرى على وجهك ورقبتك.

هل تعرفين كيفية شد البشرة بعصير الليمون؟

امزجي كميات متساوية من العسل وعصير الليمون، ضعي المزيج على وجهك ورقبتك، واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر بعد أن يجف، وفق موقع howtocure.

ترطيب البشرة بشكل مستمر

استخدمي مرطبا للبشرة يحتوي على فيتامين E، لأن هذا يسمح لخلايا الجلد الجديدة بالنمو، ويساعد الترطيب أيضا في تقليل التجاعيد، ويمكنك حتى استخدام زيت جوز الهند للبشرة لأنه مرطب طبيعي وله خصائص مضادة للبكتيريا لتهدئة البشرة وتنعيمها وفقا لموقع healthyandnaturalworld.