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الجزائر

5 نصائح من الخارجية للمناصرين المتوجهين إلى الكاميرون

الشروق أونلاين
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5 نصائح من الخارجية للمناصرين المتوجهين إلى الكاميرون
ح.م

وجهت وزارة الخارجية، سلسلة من الارشادات والتدابير للمناصرين الراغبين في التنقل الى الكاميرون لحضور منافسات الطبعة الـ33 لكأس إفريقيا للأمم في كرة القدم المقررة من 09 يناير إلى 06 فبراير المقبل.

وقدمت وزارة الخارجية في بيان لها جملة من التعليمات المترتبة عن الوضع الصحي الاستثنائي في العالم وجاءت كالتالي:

1- الأخذ بالتعليمات الخاصة بـ: الدخول إلى التراب الكاميروني، النقل، الإسكان، الإطعام، الدخول إلى الملعب والتعليمات الصحية والأمنية.

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من مرض الملاريا الذي قد يتنقل عبر لدغات البعوض والاقتصار على شرب المياه المعدنية بدلا عن ماء الحنفية.

3- بالنسبة للدخول الى الملاعب،  فأنه لا يسمح بالدخول  إلا للأشخاص الذين لديهم مسار تلقيحي كامل (جواز سفر صحي) واختبار كوفيد 19 سلبي لأقل من 24 ساعة ( PCR, TDR, Antigénique)”.

4- عدم المغامرة في التنقلات إلى مناطق بعيدة عن العاصمة ياوندي أو بعيدا عن وسط مدينة دوالا.

5- امكانية التواصل مع سفارة الجزائر بياوندي عبر الرقم الاخضر من أجل ضمان السير الحسن لتنقل المناصرين.

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