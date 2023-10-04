5 وزراء أمام نواب البرلمان يوم الخميس

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم غدٍ الخمـيس، جلسة عامة تخصص لتوجيه 24 سؤالا شفويا إلى خمس وزراء من الحكومة.

وتتوزع الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة التي تنطلق بداية من الساعة الـ 09.00 حسب بيان المجلس على النحو الآتي: