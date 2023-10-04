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الجزائر

5 وزراء أمام نواب البرلمان يوم الخميس

الشروق أونلاين
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5 وزراء أمام نواب البرلمان يوم الخميس
المجلس الشعبي الوطني

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم غدٍ الخمـيس، جلسة عامة تخصص لتوجيه 24 سؤالا شفويا إلى خمس وزراء من الحكومة.

وتتوزع الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة التي تنطلق بداية من الساعة الـ 09.00 حسب بيان المجلس على النحو الآتي:

  • 5 أسئلة موجهة لوزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد.
  • 5 أسئلة موجهة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو.
  • 5 أسئلة موجهة لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون.
  • 4 أسئلة موجهة لوزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ.
  • 5 أسئلة موجهة لوزير النقل، يوسف شرفة.
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