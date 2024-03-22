5 وزراء تحت رقابة البرلمان الأسبوع المقبل

في جلسات استماع مع اللجان حول واقع القطاعات الحكومية

برمجت اللجان البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، بداية الأسبوع المُقبل، جلسات استماع لـ5 وزراء، ويتعلق بالأمر بمسؤولي الداخلية والشؤون الدينية والتجارة والفلاحة واقتصاد المعرفة، وذلك ضمن برنامجها المُسطر لشهر رمضان الفضيل، في وقت يتخوف مسؤولو اللجان من مسألة غياب النواب عن الجلسات الرمضانية.

وسبق أن شهدت الجلسة الأخيرة التي نظمتها لجنة الشباب والرياضة بالغرفة السفلى للبرلمان الأسبوع الماضي، والتي خصصت للاستماع إلى وزيري الداخلية والجماعات المحلية والاتصال، غياب عدد كبير من أعضاء اللجنة نتيجة ارتباطاتهم العائلية من جهة، ووجود البعض منهم في البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة من جهة أخرى.

ورغم الركود التشريعي المُسجل خلال الأسبوع الأول لشهر رمضان والذي وصفه بعض البرلمانين بالأمر الطبيعي نتيجة خصوصية الشهر، وتفضيل النواب قضاء هذه الفترة بين عائلاتهم، إلا أن مسؤولي اللجان البرلمانية رأوا العكس، حيث امتثلوا للتعليمات الصادرة من رؤساء المجموعات البرلمانية التي حثت في وقت سابق على ضرورة تنشيط العمل النيابي وعدم الاكتفاء بمشاريع الحكومة.

وبناء على ذلك تم برمجة العديد من الجلسات الخاصة بالاستماع للوزراء، ومن بين هؤلاء، حسب الأجندة التي اطلعت عليها “الشروق”، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد الذي ينتظر نزوله الأسبوع المقبل إلى لجنة الشؤون الاقتصادية وذلك للمرة الثانية على التوالي بعدما سبق أن خص لجنة الشباب والرياضة بلقاء نهاية الأسبوع الماضي.

ونفس الشيء بالنسبة لوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد الذي سيكون اسمه ضمن الأجندة التي برمجتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة بالغرفة السفلى للبرلمان التي ستستمع لعرض خاص حول وضعية قطاعه الوزاري وذلك في إطار البرنامج الخاص للجنة.

من جهتها، ستكون لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية على موعد مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي لعرض حصيلة قطاعه السنوية واستعراض آخر التحضيرات الخاصة بموسم الحج لسنة 2024.

ونفس الشيء بالنسبة للجنة الفلاحة التي تستعد لاستقبال كل من وزيري التجارة الطيب زيتوني والفلاحة يوسف شرفة وذلك للوقوف على وضعية الأسواق خلال شهر رمضان.

يأتي هذا بالتزامن مع برمجة لجنة النقل بالغرفة السفلى للبرلمان خرجة استعلاماتية إلى ولايتي بشار والمنيعة للوقوف على انشغالات القطاع، حيث سيتنقل مجموعة من النواب بداية من يوم الاثنين إلى الولايتين للوقوف على النقائص وكذا الاطلاع عن قرب على وضعية المنشآت المتعلقة بقطاع النقل والبريد والمواصلات، وذلك بهدف إعداد تقرير حولها ورفعه إلى الحكومة.

للإشارة، فقد استقبلت لجنة الشباب والرياضة، الخميس، وزير الاتصال محمد لعقاب الذي قدم عرضا حول واقع الإعلام الرياضي في الجزائر، مشددا خلال لقائه بالنواب، على ضرورة تنمية التكوين في مجال العمل الرياضي الصحفي، وذلك لتجنب كافة أنواع الانفلات في الممارسة الإعلامية، مع التأكيد في نفس الوقت على إلزام وسائل الإعلام باحترام الجمهور وأخلاقيات المهنة.