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الجزائر

5 وزراء منتظرون أمام مجلس الأمة هذا الخميس

ي.ك
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5 وزراء منتظرون أمام مجلس الأمة هذا الخميس
أرشيف
مجلس الأمة

كشف بيان مجلس الأمة، الأربعاء، عن عقد جلسة علنية تخصص لطرح اثني عشر سؤالاً شفهياً على 5 أعضاء من الحكومة.

وستكون الأسئلة موجهة إلى كل من وزراء الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، المجاهدين وذوي الحقوق، الثقافة والفنون، الصحة، البيئة والطاقات المتجددة.

وستكون الأسئلة الموجهة من أعضاء المجلس يدايةً من الساعة 09.30 صباحاً على النحو التالي:

  • سؤالان شفويان إلى وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
  • سؤالان شفويان إلى وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
  • 3 أسئلة شفوية إلى وزيرة الثقافة والفنون.
  • 3 أسئلة شفوية إلى وزير الصحة.
  • سؤالان شفويان إلى وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.
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