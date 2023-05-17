5 وزراء منتظرون أمام مجلس الأمة هذا الخميس

كشف بيان مجلس الأمة، الأربعاء، عن عقد جلسة علنية تخصص لطرح اثني عشر سؤالاً شفهياً على 5 أعضاء من الحكومة.

وستكون الأسئلة موجهة إلى كل من وزراء الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، المجاهدين وذوي الحقوق، الثقافة والفنون، الصحة، البيئة والطاقات المتجددة.

وستكون الأسئلة الموجهة من أعضاء المجلس يدايةً من الساعة 09.30 صباحاً على النحو التالي: