5.23 مليار قدم مكعبة.. استهلاك قياسي للغاز في الجزائر

بلغ استهلاك الجزائر من الغاز الطبيعي مستوىً قياسيًا جديدًا خلال عام 2025 عند 5.23 مليار قدم مكعبة يوميًا، بزيادة تقارب 3% مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس اتساع النشاط الاقتصادي واستمرار النمو في الطلب المحلي، بالتوازي مع تنفيذ برنامج استثماري ضخم تتراوح قيمته بين 50 و60 مليار دولار لتطوير الموارد الغازية وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وأظهرت بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن استهلاك الغاز في الجزائر واصل ارتفاعه للعام الخامس على التوالي، منتقلاً من 5.09 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2024 إلى 5.23 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2025، وهو أعلى مستوى يسجله البلد منذ بدء رصد البيانات.

وتعكس الأرقام مسارًا تصاعديًا متواصلًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الاستهلاك من 4.18 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2020 إلى 4.66 مليارًا في 2021، ثم 4.87 مليارًا في 2022، و4.95 مليارًا في 2023، وصولًا إلى المستويات القياسية المسجلة في 2024 و2025.

كما تكشف البيانات عن نمو قوي في السوق المحلية على المدى الطويل، بعدما قفز استهلاك الغاز بنسبة 184% خلال 25 عامًا، مرتفعًا من 1.84 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2000، وهو ما يعكس توسع استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء ودعم الأنشطة الصناعية والاقتصادية.

ورغم تسجيل إنتاج الغاز 9.48 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال 2025، مقابل 9.67 مليار قدم مكعبة يوميًا في العام السابق، تواصل الجزائر تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تستهدف رفع الإنتاج وتطوير الحقول، بما يضمن تلبية الطلب الداخلي المتزايد والحفاظ على مكانة البلاد في أسواق الطاقة العالمية.

وفي السياق ذاته، بلغت صادرات الجزائر من الغاز خلال 2025 نحو 45.7 مليار متر مكعب، فيما تواصل البلاد تطوير مواردها من خلال جولات استكشاف جديدة أسفرت عن إسناد مربعات غازية لشركات عالمية لتطوير احتياطيات تُقدّر بنحو 700 مليار متر مكعب.

كما أظهرت البيانات أن استهلاك الغاز في قطاع الكهرباء والتدفئة بلغ 1.86 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال 2025، في وقت لا يزال فيه الغاز يشكل المصدر الرئيس لإنتاج الكهرباء في الجزائر بنسبة اعتماد تصل إلى 99%، بما يعزز دوره المحوري في ضمان أمن الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الجزائر في تعزيز مكانتها كأحد أبرز منتجي ومصدري الغاز في المنطقة، مع المضي في تنفيذ استثمارات استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين تلبية الطلب المحلي المتنامي وتعزيز الصادرات.