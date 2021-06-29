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اقتصاد
الرئيس المدير العام لميناء جنجن:

5.3 مليون طن حجم التبادلات خلال السداسي الجاري

فاتح.ع
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5.3 مليون طن حجم التبادلات خلال السداسي الجاري

كشف عبد السلام بواب الرئيس المدير العام لميناء جنجن -بولاية جيجل-  أن حجم تبادل السلع والبضائع خارج إطار المحروقات بلغ 5.3 مليون طن خلال السداسي الأول من العام الجاري .

وأوضح بواب في تصريح  للقناة الإذاعية الأولى  بأن الميناء يشهد ديناميكية تصاعدية  خلال هذه الفترة ونتوقع أن يتحول ميناء جنجن إلى منصة تصدير حقيقية خارج إطار المحروقات خلال الأعوام القادمة .

وأضاف الرئيس المدير العام للميناء بأن “أشغال التوسعة جارية على قدم وساق وأن الاستعدادات جارية لاستلام ميناء للحاويات بطاقة سنوية تقدر بـ 02 مليون طن سنويا ويمتد على مساحة كيلومترين وعمق 19 مترا، وهو ما يسمح مستقبلا للمزيد من البواخر العملاقة بالرسو بأمان وسلام”.

وضمن هذا السياق، توقع بواب أن تساهم عمليات التوسعة والعصرنة  داخل الميناء في رفع طاقة التصدير خلال الأعوام المقبلة إلى حدود 12 مليون طن سنويا .

وعن نظرة المتعاملين الاقتصاديين للخدمات والتسهيلات التي تمنحها الموانئ المخصصة للتصدير، تحدث طارق صمودي وهو متعامل اقتصادي في مجال الإسمنت من ولاية بسكرة على أهمية السرعة في الشحن والتحميل والمناولة للسفن والبواخر التي تتجاوز حمولتها 40 إلى  50 ألف طن في مدة لا تتجاوز الـ03 أيام.

وقال إنه يعتقد بأن نيل ثقة المتعاملين الاقتصاديين مرتبطة بمدى قدرة هذه الموانئ على احترام مثل هذه الآجال المعمول بها دوليا، باعتبارها عاملا حاسما في ازدهار سوق التبادلات.

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