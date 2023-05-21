5.5 مليار دولار خسائر الفيضانات والزلازل والحرائق منذ 2004  

قال المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، حميد عفرة، إن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات بلغت 5.5 مليار دولار من 2004 الى 2022.

وأفاد، عفرة، السبت، خلال مداخلته خلال أشغال الملتقى دولي الذي نظمته وزارة السكن والعمران والمدينة تحت شعار “الحد من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف” أن الفياضات تمثل 61 % من الكوارث المسجلة خلال هذه الفترة.

كشف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، حميد عفرة، أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات بلغت 5.5 مليار دولار من 2004 الى 2022.

كما قال عفرة، أن الزلازل تبقى أكثر كلفة بخسائر تقدر ب 10 مليار دولار، مضيفا أن هذه الزلازل قد مست 4.1 مليون شخص وخلفت ما يقارب 6.000 وفاة.

من جهة أخرى، أوضح المندوب الوطني للمخاطر الكبرى أن “الأثر المالي الحقيقي للكوارث يحدد عن طريق دراسات احتمالية تقدر معدل الخسائر السنوية على المدى البعيد بما يفوق 1 مليار دولار، ما يمثل 7ر0 % من الناتج المحلي الخام”.

وأكد عفرة :”تواجه الجزائر العديد من الاخطار الكبرى، نحصي حاليا 18 خطرا كبيرا، اضافة الى أخطار اخرى مستجدة، خاصة الاخطار المناخية القصوى والاخطار السيبريانية والفضائية، وأخطار الجراد والتكنولوجيا الحيوية”، مبرزا ان الاحتباس الحراري قد رفع من نسبة الظواهر الجوية وشدتها.

وبخصوص خطر الفيضانات، أشار عفرة إلى إحصاء 865 منطقة معرضة للفيضانات عبر الولايات.