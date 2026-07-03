50 ألف فلسطيني يقيمون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رغم قيود الاحتلال

أقام نحو 50 ألف فلسطينيا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود التي يفرضها الاحتلال على المصلين.

وحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر مقدسية، فقد تمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، من الوصول إلى المسجد الأقصى لإقامة الصلاة.

وذلك بعد وصولهم عبر حافلات من مدن عدّة داخل فلسطين المحتلة. فيما أعاقت شرطة الاحتلال وصول العشرات منهم.

وتتواصل الدعوات لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، وأداء صلاة الجمعة والرباط في ساحاته. تأكيدًا على هويته الإسلامية، ورفضًا لمحاولات الاحتلال فرض السيطرة عليه.

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات والانتهاكات، التي ينفذها المستوطنون في المسجد الأقصى، يشير المصدر.