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التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الاتصال ووزارة النقل..

بشروط.. 50 بالمئة تخفيضات على النقل الجوي الخارجي للصحفيين الرياضيين

الشروق أونلاين
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بشروط.. 50 بالمئة تخفيضات على النقل الجوي الخارجي للصحفيين الرياضيين

وقع وزير الاتصال محمد لعقاب، يوم الثلاثاء، رفقة وزير النقل محمد لحبيب زهانة على اتفاقية إطار بين وزارة الاتصال ووزارة النقل.

وتتعلق هذه الاتفاقية التي تمتد على مدار 5 سنوات “باستفادة الصحفيين الرياضيين من تخفيضات في مجال النقل الجوي الخارجي لتغطية المنافسات الرياضية الإفريقية”.

وتستفيد “وسائل الإعلام الراغبة في تغطية المنافسات الرياضية الإفريقية من تخفيضات على النقل الجوي الخارجي تصل نسبتها إلى 50 % خارج الرسوم”، حسب بيان الوزارة.

واشترطت الاتفاقية “أن يكون هذا التخفيض مرتبط بتقديم تكليف بمهمة صادر عن وسائل الإعلام المعنية بتغطية الحدث أو النشاط”.

كما تلزم “وسائل الإعلام الوطنية المستفيدة من التخفيضات على النقل الجوي بإبراز دور الخطوط الجوية الجزائرية في ضمان تغطية المنافسات الرياضية”.

“وترقية حق الجمهور في الحصول على الأخبار الرياضية من مصدرها وفي حينها”، وفقا للمصدر ذاته.

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